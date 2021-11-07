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川普落井下石 稱死對頭亞歷鮑德溫誤殺「很有問題」

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川普落井下石 稱死對頭亞歷鮑德溫誤殺「很有問題」

記者蘇詠智／即時報導
亞歷鮑德溫模仿川普讓人津津樂道，現在卻可能為自己招禍。(取材自NBC)
亞歷鮑德溫模仿川普讓人津津樂道，現在卻可能為自己招禍。(取材自NBC)

美國資深男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）過去幾年曾在老牌綜藝節目「周六夜現場」(Saturday Night Live)模仿當時的總統川普（Donald Trump），雖然成了節目的招牌單元之一，卻可想而知的令本尊火冒三丈。川普在競選連任失敗後，亞歷鮑德溫也就宣告他在「周六夜現場」裡的角色跟著「下課」，但川普可沒這麼善罷甘休，近日亞歷驚傳在拍攝新片「Rust」時，開道具槍擊發出子彈，誤殺了烏克蘭裔的攝影指導哈莉娜哈欽絲（Halyna Hutchins），目前全案已正式進入調查。川普立刻在接受podcast節目時落井下石，稱亞歷鮑德溫絕對有問題，搞不好根本是他自己在槍裡裝填好子彈，等於直接指控亞歷蓄意殺人。

美國前總統川普公開對仇敵落井下石，質疑對方預謀殺人。（路透資料照片）
美國前總統川普公開對仇敵落井下石，質疑對方預謀殺人。（路透資料照片）

川普在保守派主持人克里斯史提格的節目中砲轟亞歷鮑德溫很有問題：「他身上有什麼事情不對勁，我注意他好幾年了，他曾經和記者打架，他是個瘋子。通常一個人如果是這種狀況的話，在我看來這件事他一定脫不了關係。」

普質疑：「如果沒有任何隱情，你怎麼會拿著槍…不管上膛了沒，對準一個根本不會在片子裡亮相的人，擊發，然後她就死了呢？」要是他自己拿著一把槍，會先對準天空擊發。川普直呼這件事「很詭異」，最後乾脆說道：「也許是他自己裝了子彈上膛呢？」

以川普的性格，一定對於亞歷鮑德溫在綜藝節目模仿、嘲諷自己非常不開心，雖然在podcast節目裡也直接罵亞歷的模仿很糟糕，可是在對方目前正面臨如此重大危機時，川普忙著落井下石，還刻意把外界引導至亞歷有可能蓄意殺人還裝成片場失誤的方向，不僅惡毒，也在受害者家屬的傷口上灑鹽。

川普 亞歷鮑德溫 美國

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