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驚險…飛機突失控墜落 險跟跳傘隊員空中相撞

編譯周辰陽／即時報導
攝影師范雷斯堡錄下的一隻影像，他跟跳傘隊員搭乘的飛機突然失控向下墜落，不僅跟著正準備加入隊形的跳傘隊員墜向地面，接著更落到他們的下方，在極近距離掠過其中三人。路透/ViralHog
攝影師范雷斯堡錄下的一隻影像，他跟跳傘隊員搭乘的飛機突然失控向下墜落，不僅跟著正準備加入隊形的跳傘隊員墜向地面，接著更落到他們的下方，在極近距離掠過其中三人。路透/ViralHog

每日郵報與ViralHog報導，攝影師范雷斯堡（Bernard Janse van Rensburg）近日發布他錄下的一隻驚險影片，可見一群跳傘隊員才剛跳入天空，他們搭乘的飛機就突然失控向下墜落，更差點就要上演人機空中相撞的慘劇。

此事發生在10月14日，地點是南非莫塞爾灣（Mossel Bay）上空近5千公尺處。從畫面可見，范雷斯堡與同行的跳傘隊員手逐一離開一架比奇C90「空中國王」（Beechcraft C90 King Air）渦輪螺旋槳飛機的機艙。但隨著9人一躍而下，這架飛機很明顯馬上開始失速（Stall）及失控繞圈旋轉，兩具螺旋槳引擎更一度停擺。

影片來源：聯合新聞網

根據影像，這架飛機不僅跟著正準備加入隊形的跳傘隊員墜向地面，接著更落到他們的下方，在極近距離掠過其中三人。但一行人很幸運，沒有發生空中碰撞。

儘管飛機接著持續下墜與左右搖晃，飛行員似乎終於設法成功取回控制權，再讓一位跳傘隊員跳出機外，隨後駕著飛機消失在天際。范雷斯堡也將注意力轉回剛剛一起跳下飛機的8位跳傘隊員，將他們表演空中特技的過程完整錄下。

范雷斯堡告訴ViralHog，就在飛機失控時，機內還有5位跳傘隊員，「那一刻真是超現實的，我簡直不敢相信我眼前的景象，一切都以慢動作發生，我記得在想，『我真正看著飛機在我們旁邊機鼻朝下旋轉嗎？』」

范雷斯堡表示，飛行員最後駕駛著飛機，載著4名跳傘隊員返回機場與平安降落，整起事件也已通報南非的民航機關與跳傘協會主管官員，跳傘隊隔天則跟飛行員進行討論與調整程序，「沒有發生進一步事故或經歷接近事故」。

攝影師范雷斯堡近日發布他日前錄下的一隻影片，可見一群跳傘隊員才剛跳入天空，他們搭...
攝影師范雷斯堡近日發布他日前錄下的一隻影片，可見一群跳傘隊員才剛跳入天空，他們搭乘的飛機就突然失控向下墜落，更差一點點就要上演人機空中相撞的慘劇。路透/ViralHog

南非 中國 攝影

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