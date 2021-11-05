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兒子在前觀察生態 紅鶴在後探頭探腦 網笑：一起抓魚嗎

聯合新聞網／綜合報導
日本一位網友的小孩在專心觀察生態時，自己背後也出現一隻緊盯著他的紅鶴。（取材自推特）
日本一位網友的小孩在專心觀察生態時，自己背後也出現一隻緊盯著他的紅鶴。（取材自推特）

有句話說「螳螂捕蟬、黃雀在後」，當然專注在眼前的事物時，確實有可能忽略了其他周遭的動靜。最近一位日本網友，就分享自己兒子在某一次觀察生物時，還真碰上了非常類似的狀況。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「EK63268661」最近分享一張照片，表示他兒子有一次在野外觀察生態，結果這時有一支紅鶴，似乎也對兒子感到十分好奇，不只悄悄出現在他背後，還幾乎都要貼了上去。但兒子卻渾然不覺的樣子。

EK63268661表示，看著紅鶴脖子伸得這麼長，都覺得是不是很痠了。而且兒子一動也不動，即使後來發現紅鶴的存在了，也仍然維持處變不驚的態度。反而是在旁邊看戲的他自己最驚訝。

網友們則紛紛表示「太近了吧」、「鶴『喔，找到個好地方放脖子了』」、「對孩子的這份勇氣感到敬佩」、「鶴好像那種在問『你在做什麼呢』的媽媽喔」、「完全不怕人」、「這隻鶴本來是當老師的嗎」、「太可愛了吧」、「這個距離根本是熟到不行的同學」、「志村！後面！後面！」、「『欸欸，要一起抓魚嗎』」。

日本

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