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男出差一趟「家就被偷了」…家具全換 還被新屋主趕走

聯合新聞網 / 綜合報導
男出差一趟「家就被偷了」。示意圖。（ingimage）
男出差一趟「家就被偷了」。示意圖。（ingimage）

英國牧師霍爾（Mike Hall）8月出差後返家，竟發現他的鑰匙開不了門，屋裡空蕩蕩。英國廣播公司BBC報導，有人冒充霍爾的名義辦理假護照和銀行帳戶，出售他的房子。

霍爾出差時接到鄰居電話，說他家出現其他人。他隔天回家看見家裡有個陌生人。接著他發現鑰匙開不了前門，陌生人開了前門。霍爾表示：「我當時推他到一邊，接著進屋裡。我真的不知道他在那裡做什麼。」

霍爾震驚發現房子空無一物，所有家具、地毯、窗簾全都消失。陌生男子告訴霍爾，他正在為業主進行建築工程。霍爾回答：「我沒有賣掉房子。這仍然是我的財產。」

業主父親告訴霍爾：「這房子現在是我的財產了。你擅自闖入。滾出去。」經查得知新業主以13萬1000英鎊（的價格買下了這棟房子。而霍爾目前仍努力尋找解決方案。

霍爾查了英國土地註冊處文件上房子所有人的名字，發現居然是這個新業主的名字。警察因此無計可施，要霍爾自行聯繫律師處理後續。霍爾隨後聯繫了警方欺詐小組，該小組正調查情況。

去年，英國土地註冊處共支付了350萬英鎊的詐欺賠償金。英國土地註冊處坦言雖然已竭力防止冒充屋主買賣房子的詐欺案件，每年仍會遇到極少量的詐欺交易。

英國 詐欺 警察

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