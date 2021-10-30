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手風琴裝著讀卡機 樂師不怕客人沒現金「打賞」

編譯周辰陽／綜合報導
波士尼亞婚禮樂師賈基奇把銀行的讀卡機裝到手風琴上，就算客人手上沒有現金，也能刷卡或感應式支付「打賞」。（路透）
波士尼亞婚禮樂師賈基奇把銀行的讀卡機裝到手風琴上，就算客人手上沒有現金，也能刷卡或感應式支付「打賞」。（路透）

歐洲巴爾幹半島有著一個傳統，每到餐廳吃飯或參加婚宴，想要請樂師演奏最喜歡歌曲的話，就要把鈔票塞進他們的樂器或口袋。隨著民眾慢慢大舉轉用金融卡，波士尼亞婚禮樂師賈基奇（Željko Đakić）就想到，乾脆把銀行讀卡機裝上手風琴。這樣一來，就算客人手頭沒有現金，也能用刷卡或感應式支付「打賞」。

賈基奇28日告訴路透記者，之所以想到把讀卡機裝上樂器，是因為一些愛開玩笑的客人會拿金融卡刷過手風琴的風箱，讓他決定以智取勝，「如果他們真想為音樂給小費的話，透過這台POS機就行了，還可以拿到收據」。

婚禮樂師賈基奇把讀卡機裝到樂器上。（路透）
婚禮樂師賈基奇把讀卡機裝到樂器上。（路透）

據賈基奇的說法，客人對於手風琴裝著讀卡機的反應大多是感到興奮與笑出聲來，「他們不相信可以這樣給小費」。

儘管賈基奇相信自己是波士尼亞第一名想到這個主意的樂師，但普通的現金小費還是很普遍，「同行們還在懷疑，他們不信這招行得通，但我希望在可預見的未來，既然一切正在數位化，小費也將被數位化」。

根據報導，賈基奇是一位受過訓練的電子工程師，2017年將自己的樂器改裝成可以同時產生原聲聲音與電子聲音，並在同年的創新展獲獎。除銀行讀卡機外，他還在手風琴裝上3隻各有不同功能的麥克風，以及一部播放網路上音樂的智慧手機

9歲就開始拉手風琴的賈基奇表示，音樂是他的嗜好跟愛好，「當我看到人們享受著派對，因我演奏的音樂而感到幸福時，就是我的極大喜悅」。

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