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腳底板和身上「1部位」一樣長？ 網友實測大驚奇

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友分享，人的腳底板其實身上某一部位一樣長。（示意圖／ingimage）
有網友分享，人的腳底板其實身上某一部位一樣長。（示意圖／ingimage）

人體構造相當精密，除了每一個器官功能不同，有時各部位之間還有神秘的比例關聯。一名女網友就分享，自己一直都知道人的腳底板和「身上某處」一樣長，但身邊的人大多從未聽聞，甚至許多人起初總先質疑，直到親自實測才恍然大悟；隨後她也貼出照片親自佐證，話題引發討論。

原PO在臉書社團發文表示，基本上每個人的腳底板與前手臂長度大致相同，但每次只要和身邊的人提到這件事，幾乎所有人都會露出驚訝的眼神，並在各自實測後才紛紛驚呼「真的耶，怎麼會這樣？」讓她不解地說「咦？真的沒有什麼人知道嗎？」

原PO貼出實測照片，可看見其腳掌和小手臂確實長度相符。（取材自臉書）
原PO貼出實測照片，可看見其腳掌和小手臂確實長度相符。（取材自臉書）

原PO接著貼出自己測量後拍下的照片，可看見腳掌與前手臂內側貼合後，兩者長度恰好相等；原PO也補充，光腳測量通常比較準確，最後她也強調，相信一定也有人是例外狀況，只是自己目前還未遇過，直呼「不一樣的人可以分享圖片給我看嗎，我自己也很好奇」。

貼文底下掀起討論，許多網友紛紛回應「我照做了，真的一樣耶」、「我也一樣啊，應該大家都一樣吧」、「我剛好就是不知道的那個人」、「我的腳掌也等於手臂」、「奇怪的知識又增加了」；但也有人說「不準，手明顯長很多」、「我手臂比較長欸，還是是我的腳比較短」、「我量了，差一點點」。

還有不少網友則提到其他關於人體比例的傳言，留言「腰圍是脖子兩倍」、「褲子量脖子就知道穿不穿得下」、「雙臂張開就是那個人的身高喔」、「有聽過鼻子大小跟男生那個大小的比例相關」等；事實上，大多數人的體型都符合一定的固定比例範圍，不過實際狀況仍因人而異，並無絕對標準。

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