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四川女學生火鍋店慶生「偷塞紙條」老闆看完急衝醫院

編譯中心／ 綜合報導
女學生向老闆借打火機的時候順便塞紙條，提醒老闆要注意身體健康。 （ingimage）
女學生向老闆借打火機的時候順便塞紙條，提醒老闆要注意身體健康。 （ingimage）

中國有一群女學生到火鍋店慶生，與老闆借打火機的時候順便遞了一張紙條給他，原本以為只是顧客建議，沒想到老闆看完後隔天「馬上衝醫院」，內容也讓他感動不已，很想跟這群學生道謝。

綜合媒體報導，事情發生在四川，21日時有5名女學生到火鍋店用餐，她們拿出蛋糕慶生時，向老闆借了打火機準備點燃蠟燭，這時也順便遞了一張紙條給老闆，老闆當下以為是她們要給店裡的改進建議，加上當時很忙碌，因此也沒有立刻打開紙條，等到了5位女學生離開後，才仔細看了紙條的內容。

女學生善意的提醒，讓老闆看了感動不已。（取材自極目新聞）
女學生善意的提醒，讓老闆看了感動不已。（取材自極目新聞）

紙條上面寫著「您家口味很好，我們是華西(醫學院)的學生，希望您能照顧自己的身體，尤其是心臟方面，面部有黑熱可能是一些內部疾病的反應，早診早治，祝生意興隆！」

老闆其實本來有安排隔周一到醫院檢查，但看完紙條後，隔天馬上就抽空到醫院檢查了，老闆表示經過一系列檢查後，醫師告訴他身體沒有什麼問題，他表示，在一個多月前也注意過自己臉上黑斑，皮膚科檢查顯示正常，想想原因應該是「去西藏旅遊時曬黑了，到現在還沒好」。

老闆也表示，這幾個女學生的紙條讓他感到很暖心，希望能找到這幾名學生，跟她們說一聲謝謝。事後四川華西醫學院也證實，這5名女學生確實是該校公衛學院研究生，也低調表是這只是一件普通的小事，感謝外界關心。

中國

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