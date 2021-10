「沙丘」雙管齊下觀眾仍買帳 北美票房登第一

電影「沙丘」海報。(取材自IMDb)

北美院線聯盟(Exhibitor Relations)今天發布數據顯示,幾乎非得要大銀幕才能呈現小說意境的新科幻驚悚片「沙丘」(Dune),周末海撈4010萬美元,登上北美票房冠軍。

3天院線票房收入如此強勁,在片商華納兄弟(Warner Bros.)同步於小螢幕HBO Max串流之下,實屬難得。COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情 期間,新片雙軌同步上映,愈來愈常見。

「沙丘」在提摩西夏勒梅(Timothee Chalamet)、蕾貝卡弗格森(Rebecca Ferguson)、奧斯卡 伊薩克(Oscar Isaac)、傑森摩莫亞(Jason Momoa )和辛蒂亞(Zendaya)等A咖影星同台飆戲下,在海外已有1.8億美元的收入。

而恐怖片「月光光新慌慌:萬聖殺」(Halloween Kills)雖然排名第2,但收入與「沙丘」差了一大截,只有1450萬美元。

排名第3的是丹尼爾克雷格(Daniel Craig)最後一部龐德片「007:生死交戰」(No Time to Die),進帳1190萬美元。

第4是湯姆哈迪(Tom Hardy)主演的超級英雄片「猛毒2:血蜘蛛」(Venom: Let There Be Carnage),進帳910萬美元。第5則是電腦動畫科幻喜劇片「天兵阿榮」(Ron's Gone Wrong),收入730萬美元。

北美本周末票房排行榜第6到第10的作品依序為:「阿達一族2」(The Addams Family 2),430萬美元;「最後的決鬥」(The Last Duel)210萬美元;「尚氣 與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),200萬美元;「法蘭西特派周報」(The French Dispatch)130萬美元;「脫稿玩家」(Free Guy)25萬8000美元。