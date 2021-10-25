「沙丘」雙管齊下觀眾仍買帳 北美票房登第一

電影「沙丘」海報。（取材自IMDb）

北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天發布數據顯示，幾乎非得要大銀幕才能呈現小說意境的新科幻驚悚片「沙丘」（Dune），周末海撈4010萬美元，登上北美票房冠軍。

3天院線票房收入如此強勁，在片商華納兄弟（Warner Bros.）同步於小螢幕HBO Max串流之下，實屬難得。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 期間，新片雙軌同步上映，愈來愈常見。

「沙丘」在提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）、蕾貝卡弗格森（Rebecca Ferguson）、奧斯卡 伊薩克（Oscar Isaac）、傑森摩莫亞（Jason Momoa ）和辛蒂亞（Zendaya）等A咖影星同台飆戲下，在海外已有1.8億美元的收入。

而恐怖片「月光光新慌慌：萬聖殺」（Halloween Kills）雖然排名第2，但收入與「沙丘」差了一大截，只有1450萬美元。

排名第3的是丹尼爾克雷格（Daniel Craig）最後一部龐德片「007：生死交戰」（No Time to Die），進帳1190萬美元。

第4是湯姆哈迪（Tom Hardy）主演的超級英雄片「猛毒2：血蜘蛛」（Venom: Let There Be Carnage），進帳910萬美元。第5則是電腦動畫科幻喜劇片「天兵阿榮」（Ron's Gone Wrong），收入730萬美元。

北美本周末票房排行榜第6到第10的作品依序為：「阿達一族2」（The Addams Family 2），430萬美元；「最後的決鬥」（The Last Duel）210萬美元；「尚氣 與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），200萬美元；「法蘭西特派周報」（The French Dispatch）130萬美元；「脫稿玩家」（Free Guy）25萬8000美元。