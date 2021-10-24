聽信偏方吃蝌蚪治牙疼 她胸痛求診…寄生蟲爬滿體內

一名婦人聽信偏方，每天生吞蝌蚪來治牙痛，沒想到因此導致寄生蟲爬滿全身。（示意圖／取材自ingimage）

現今仍有許多人寧願相信偏方來治病，也不願意去看醫師，中國 一名婦人聽信偏方，每天生吞2、3隻蝌蚪來治牙痛，結果弄巧成拙，導致寄生蟲爬滿全身和多處器官，所幸經過藥物治療已經恢復健康。

澎湃新聞報導，這名浙江杭州的吳姓婦人因為牙痛卻不去就醫，反而聽信偏方，每天抓兩、三條小蝌蚪生吞，以為這樣就能治好牙痛，但吃了幾天後牙痛不僅沒好轉，反而還出現胸痛症狀，甚至感覺到全身似乎有小蟲在爬，讓她趕緊到大醫院就醫檢查。

醫師一聽到她說吃蝌蚪治牙疼，懷疑感染了寄生蟲，隨即安排吳婦住院檢查。經檢查後發現婦人血液中的嗜酸粒細胞比例達30.2%（正常0.4-8%），體內遍布寄生蟲「裂頭蚴」，包括脾臟、肝臟、腎上腺等等器官都有寄生蟲，甚至皮下組織也有，全身多處淋巴結腫大，所幸婦人及時就醫，經過驅蟲藥物治療不需要開刀，現在已經康復。

醫師指出，「裂頭蚴進入人體後可侵入多個器官組織，引發腫瘤 樣包塊、皮下結節」，如果飲用生水、生食或半生食蝌蚪、青蛙、蛇類等野生動物後，出現不明原因的頭痛頭暈、抽搐癲癇、發熱、胸痛、皮下結節等，有可能就是寄生蟲感染，要盡快就醫治療。