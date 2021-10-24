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她為何「噓」？ 72呎女人頭雕像 想對紐約說什麼？

編譯周芳苑／綜合24日電
新州澤西市海濱新近豎起一座72呎高的女人頭雕像「水之魂」，朝著對岸的紐約市比著「噓聲」手勢，彷彿要紐約客「安靜」。(美聯社)
新州澤西市海濱新近豎起一座72呎高的女人頭雕像「水之魂」，朝著對岸的紐約市比著「噓聲」手勢，彷彿要紐約客「安靜」。(美聯社)

新澤西州海濱最近搭起72呎高的女人頭雕像，面向紐約、比著「噓」手勢，似要嘈雜紐約鄰居安靜。這個作品名為「水之魂」(Water's Soul)，出自西班牙巴塞隆納66歲藝術家普倫薩(Jaume Plensa)之手，他堅持，雕像訊息並非專對紐約人，而針對每個人，要大家「保持沉默，傾聽水與我們交談的深沉噪音。」

雪白女人頭矗立在澤西城(Jersey City)快速發展的紐波特(Newport)海濱，可綜覽河流景色；正對面就是紐約市格林威治村，距自由女神像上游約四哩。

普倫薩某早第一次看到完成組裝的作品，週邊充斥火車站發動機嗡嗡聲、直升機轟鳴聲、河畔孩子哭笑聲；但他要表達的是資訊和訊息噪音。

兩年前，普倫薩接受女人頭像所在區開發商 LaFrak 和 Simon Property Group 之託創作這件作品；他在巴塞隆納製作，採聚酯樹脂、玻璃纖維和大理石灰製成，最終用23個40呎長箱子運往澤西城組裝。

這座雕塑已於21日正式揭幕，四面八方都可看到；當地人8月以來看著作品慢慢拼裝，議論紛紛。

63歲工人納悶：「她為何『噓」？」31 歲軟體工程師認為：「這是告訴紐約市對這地區保密，別讓更多人到這裡工作。」46歲旅遊業女士覺得不適合環境。

推特上也意見分歧，有人讚揚，也有人對其挑釁訊息、資金來源、缺乏謙遜不苟同，甚至稱是怪物。 HugoBGood貼文說，為何花錢在那怪物上？不如幫助無家可歸的人。

普倫薩在各地展出作品40多年；芝加哥千禧公園的皇冠噴泉是作品之一，50呎玻璃塔上顯示移動LED人臉圖像，從嘴裡流出瀑布，2004年揭幕時反應不一，如今已成受歡迎景點。

普倫薩說，女人雕像在默默呼籲安靜；他的作品多以女人為主角，常請觀者閉眼看內心的驚人美麗。

新州澤西市海濱豎起一座72呎高的女人頭雕像「水之魂」，朝著繁華的曼哈頓下城比著「...
新州澤西市海濱豎起一座72呎高的女人頭雕像「水之魂」，朝著繁華的曼哈頓下城比著「噓聲」手勢。(歐新社)
新州澤西市豎起一座72呎高的女人頭雕像「水之魂」，朝著對岸的紐約市比著「噓聲」手...
新州澤西市豎起一座72呎高的女人頭雕像「水之魂」，朝著對岸的紐約市比著「噓聲」手勢。(美聯社)
72呎高的女人頭雕像「水之魂」豎立在新州海濱，遙望紐約市，比著「噓聲」手勢。(路...
72呎高的女人頭雕像「水之魂」豎立在新州海濱，遙望紐約市，比著「噓聲」手勢。(路透)
72呎高的女人頭雕像「水之魂」豎立在新州海濱，向對岸的紐約市比著「噓聲」手勢。(...
72呎高的女人頭雕像「水之魂」豎立在新州海濱，向對岸的紐約市比著「噓聲」手勢。(路透)
「水之魂」雕像出自66歲的西班牙藝術家普倫薩之手。(路透)
「水之魂」雕像出自66歲的西班牙藝術家普倫薩之手。(路透)

紐約市 新澤西州 雕塑

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