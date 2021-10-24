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影／黑狗狂吠後「突遭拉起」頸圈神秘彈開

編譯中心／綜合報導
黑色狗狗突然蜷曲並向後撞向狗籠邊，看去勢疑似被不明力量摔擲，頸圈亦隨即脫落。（取材自TikTok）
黑色狗狗突然蜷曲並向後撞向狗籠邊，看去勢疑似被不明力量摔擲，頸圈亦隨即脫落。（取材自TikTok）

家中有寵物的屋主，在房子裡裝監視器注意毛小孩動態是很平常的事，但一位網民卻因此目睹詭異的事情發生。飼主透過監視器發現關在籠子裡的狗狗莫名對著上方狂吠，之後又突然像是被一股力量從背後拉起，接著脖子上的項圈莫名鬆脫。整段有如靈異事件的影片，在TikTok瘋傳，目前已有超過1500萬人次瀏覽。

香港01報導，TikTok用戶shannyfantg上周上傳了一段45秒的家庭監視器畫面，可以看到他家中兩隻寵物狗被關在各自的籠子裡，放在空無一人的客廳中。影片一開始，兩隻狗突然同時向上方吠叫，但約莫過了20多秒後又突然同時安靜下來，安靜了約20秒後，其中一隻黑色狗狗突然背部拱起，四隻腳一度些微離地並撞向圍籠邊，彷彿有人把他拉起後又放下，接著黑狗脖子上的項圈突然鬆脫，狗狗則看向掉落的項圈，顯得不知所措。

用戶shannyfantg發文說：「很抱歉開始時令人討厭的吠叫，但看看我飼養的黑狗，有鬼在籠裏把牠的頸圈除下。」

@shannyfantg

sorry for the obnoxious barking at the beginning. watch my black dog. ghost takes her collar off in her crate. ##fyp ##ghost ##dog ##scary ##wtf

♬ original sound - user3228721954538

不少網民看後表示震驚：「從未看過如此有說服力的撞鬼影片」、「是鬼魂受困在狗籠中了嗎？」、「鬼對狗狗很好，幫牠把項圈解開」；也有人不相信鬧鬼：「2021年了，竟然還有成年人會相信鬼魂這種事」、「項圈是受到磨損加上狗狗彈跳過大才會鬆脫吧」；也有人懷疑是作假：「黑狗突然向後彈開前，片段中先有疑似男性聲音發出，可能經過剪接」。

黑色狗狗突然蜷曲並向後撞向狗籠邊，看去勢疑似被不明力量摔擲，頸圈亦隨即脫落。（取...
黑色狗狗突然蜷曲並向後撞向狗籠邊，看去勢疑似被不明力量摔擲，頸圈亦隨即脫落。（取材自TikTok）

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