杜納2019年曾參加實境秀節目,當時人氣暴紅(右圖),對比如今照片(左圖)讓許多網友相當錯愕。(取材自instagram、影片截圖)

英國 有名網紅杜納(Joey Turner)2019年曾參加實境秀節目「The Only Way Is Essex」,近期他將工作 重心轉為經營社群網站 。最近他暴瘦四肢如竹竿的照片曝光,引發網友熱議。

太陽報指出,杜納目前目測大概只有7.5英石(約47.6公斤),相較於過去他參加節目的身形,近期的杜納四肢暴瘦如竹竿,上軀幹明顯看得出骨頭紋路,而臉頰凹陷、下巴突出見骨頭形狀。對此,太陽報的記者摩爾(Jane Moore)也擔心他是罹患厭食症。

才20歲的杜納暴瘦照片讓許多粉絲相當擔憂,不過他卻透露自己現在很健康、快樂,他甚至在Instagram上寫下:「nothing tastes as good as skinny feels(沒有什麼比消瘦的滋味更好了)」,似乎很滿意現在的身材。