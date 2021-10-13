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「不女孩」遊戲怎麼玩？打破性別藩籬 樂高準備好了

中央社／斯德哥爾摩12日電
樂高將啟動「為女孩準備好」（Ready for Girls）的行動，協助世界各地想要改變世界的女孩。 （路透）
樂高將啟動「為女孩準備好」（Ready for Girls）的行動，協助世界各地想要改變世界的女孩。 （路透）

全球知名玩具品牌樂高（LEGO）11日宣布，將與吉娜‧戴維絲媒體性別研究所合作進行一項消除樂高遊戲中性別刻板印象的計畫，讓更多孩子能適性發展。

丹麥知名企業樂高與吉娜‧戴維絲媒體性別研究所（Geena Davis Institute on Gender in Media）11日國際女孩日當天，發布一份共同研究報告「為女孩準備好─創造力研究」（Ready for Girls Creativity Study）。

報告指出女孩比男孩更有意願接受「非傳統」性別刻板印象的遊戲，但成人卻還沒有準備好，讓女孩接觸更多「不女孩」的遊戲。

這項有關創造力的研究在英國美國中國、日本、捷克、波蘭、俄羅斯進行，在這些國家，研究團隊以問卷共訪問近7000位家長與他們6到14歲的小孩，以了解家長與小孩對創造力的想法。

此外，針對以家長為受眾的宣傳品，分析大眾對其中有關創造力的看法，以及英國媒體的內容分析。藉由這些研究，了解大眾對性別與創造力的觀念，以及這些觀念如何影響他們使用媒體的習慣。

研究的幾個重要發現包括，家長自認比起女兒，他們更常鼓勵兒子從事創意遊戲；男孩比女孩更喜歡符合傳統性別角色的創意遊戲；在家長想像中，需要創造力的職業通常以男性為主；但在孩子的想像中，更多比例的女孩比男孩更能想像兩性都能從事廣泛的職業。

這些結論表示，女孩雖然在很小的時候就已經準備好要進行打破性別藩籬的遊戲，但卻常不受到家長或社會鼓勵。報告中也指出，女孩比較常被鼓勵進行感知類、藝術類、表演類的遊戲，而男孩比較常被鼓勵去從事科學、科技相關的活動。

參加研究的家長中，會鼓勵女孩跳舞比鼓勵男孩跳舞的多了將近5倍；鼓勵女孩烹飪的比例較鼓勵男孩的比例多了幾乎3倍；而鼓勵男孩從事程式設計類遊戲和體育的也比鼓勵女孩多了4倍。

樂高因此將啟動「為女孩準備好」（Ready for Girls）的行動，協助世界各地想要改變世界的女孩，並且透過改變樂高玩具的方式，讓每個孩子，無論性別，都能用他們喜歡的方式遊戲、創造。

樂高與吉娜‧戴維絲媒體性別研究所也建議家長在遊戲時，透過不同的遊戲轉換、角色互換、多樣化活動、不批判，且鼓勵創造力、建立榜樣、挑戰刻板印象、與不同性別的朋友一同遊戲、慎選接收的媒體資訊、突破舒適圈等方法，扭轉目前的遊戲文化並激發孩子的創造力。

樂高集團的市場總監高丁（Julia Goldin）表示，創意遊戲對孩子建立信心、創造力與溝通能力都很有益，但我們現在仍停留在這種遊戲只屬於某個性別的老舊刻板印象中。樂高集團知道，樂高有義務扭轉這個狀況，讓樂高變得更有包容性。

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