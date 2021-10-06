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16歲小媽媽生女 34歲祖母相挺：有體力顧孫我驕傲

編譯中心／綜合報導
16歲的女兒夏曼抱著她剛出生的女兒。（取材自臉書）
16歲的女兒夏曼抱著她剛出生的女兒。（取材自臉書）

英國34歲女性麥德蓮（Jenni Medlam）跟35歲伴侶李察（Richard），在今年16歲女兒產女後，自稱是英國最年輕的祖父母，也非常驕傲帶外孫女出門總會被認為是他們的女兒。

麥德蓮17歲生下第一個女兒夏曼（Charmaine）後，很快就變成孤立無援的單親媽。夏曼5歲的時候，麥德蓮和李察相戀，李察將夏曼視如己出撫養長大。

去年夏曼宣布她懷了交往兩年男友的小孩時，麥德蓮和李察決定力挺她。今年6月夏曼和男友迎來女兒的誕生。

麥德蓮表示很愛當年輕的祖母，還說陌生人常以為外孫女是她的小孩：「當我們解釋自己其實是祖父母時，對方總會很震撼且不可置信。」麥德蓮認為年輕的祖父母有更多的時間來愛孫兒，且可能會獲得曾孫。

麥德蓮不希望夏曼有和她一樣悲慘的育兒路，決心全力支持她。麥德蓮稱夏曼當媽媽後長大很多，非常了不起，母女關係比以往更親密。

麥德蓮透露夏曼現在依然持續跟男友交往，她跟李察常幫忙照顧外孫女，讓夏曼喘口氣。

從事清潔公司生意的麥德蓮認為大眾對年輕媽媽總存有刻板印象，強調有了孩子並不代表人生就沒戲唱。麥德蓮指出夏曼未來還想上大學，也相信她就算這麼年輕就當媽媽，仍能享受生活並實現目標。

不少網友批評這對年輕祖父母：「這沒什麼值得驕傲的。替他們感到尷尬」、「老實說，我不希望我16歲女兒這麼早生小孩」。

但也有人表達肯定：「她沒有自憐自哀或尋死，而是努力工作養家。雖然她很年輕，但女兒和孫女在充滿愛的環境成長，一切都會沒事的」、「我也是17歲生第1個孩子，35歲當阿嬤。現在跟當時的丈夫一起打拚事業邁入40個年頭了，我從不後悔年輕時結婚」。

麥德蓮（右）與35歲的丈夫李察。（取材自臉書）
麥德蓮（右）與35歲的丈夫李察。（取材自臉書）
34歲的麥德蓮與孫女合影。（取材自臉書）
34歲的麥德蓮與孫女合影。（取材自臉書）

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