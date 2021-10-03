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土耳其水下博物館開幕 從百年沉船窺見一戰激烈戰鬥

中央社／塞杜巴希爾2日電
加利波里海底歷史公園裡的一艘沉船殘骸。(路透/加利波里海底歷史公園提供)
加利波里海底歷史公園裡的一艘沉船殘骸。(路透/加利波里海底歷史公園提供)

土耳其最新主題公園今天開幕，那是位於達達尼爾海峽（Dardanelles Strait）水下的博物館，躺著14艘沉船，讓人窺見一次大戰鄂圖曼帝國與協約國間的激戰。

當園區今天開幕時，土耳其攝影師卡拉卡斯（Savas Karakas）是第一批搭船過去、並潛水到海底墳場的其中一人。他表示，自己與1915年參與加利波里（Gallipoli）戰役的祖父，重新有了連結。

前往加利波里海底歷史公園裡的「海底墳場」，必須要先搭船到定點再潛水。(路透)
前往加利波里海底歷史公園裡的「海底墳場」，必須要先搭船到定點再潛水。(路透)

卡拉卡斯說：「我祖父的那雙手在戰役中燒傷，令人不忍卒睹，我總是感到害怕。」住在伊斯坦堡的卡拉卡斯，他的名字「薩瓦什」（Savas）是「戰爭」的意思，就是為了紀念這場著名戰役。

「但當我來到加利波里，並潛下水去，看到生鏽的沉船殘骸，讓我想起了祖父的雙手，而我在水底握住了他的手。」

加利波里海底歷史公園裡的一艘沉船殘骸。(路透/加利波里海底歷史公園提供)
加利波里海底歷史公園裡的一艘沉船殘骸。(路透/加利波里海底歷史公園提供)

法新社報導，在第一次世界大戰中，鄂圖曼帝國（Ottoman Empire ）和同屬同盟國陣營的德國軍隊，抵抗英國、法國、澳洲、紐西蘭等協約國陣營部隊的入侵，而在106年之後的今日，加利波里海底歷史公園（The Gallipoli Historic Underwater Park）開幕。

鄂圖曼帝國抵抗外國入侵，至今仍是土耳其最驕傲的一頁。當時，鄂圖曼帝國粉碎協約國陣營企圖取得連通愛琴海（the Aegean）和黑海（Black Sea）的海峽控制權，俄羅斯的海軍還被圍困在黑海。

加利波里海底歷史公園展出一戰時遺落在海底的英國皇家海軍旗幟。(路透)
加利波里海底歷史公園展出一戰時遺落在海底的英國皇家海軍旗幟。(路透)

英國損失慘重，包括120公尺長的戰艦英國皇家海軍「威嚴號」（HMS Majestic）在當時被擊沉，該船也是今天參觀民眾潛到塞杜巴希爾（Seddulbahir）外海水下24公尺參觀的第一站。

它和其他船隻沉在海底，但都大致保持良好。

加利波里海底歷史公園裡的一艘沉船殘骸。(路透/加利波里海底歷史公園提供)
加利波里海底歷史公園裡的一艘沉船殘骸。(路透/加利波里海底歷史公園提供)

另一名從伊斯坦堡來的水下攝影師凱斯金（Ali Ethem Keskin）說：「我們是很幸運的一代，因為還能參觀這些沉船遺跡。」

「當我開始潛水，我能感受到他們沉沒的那一瞬間，也感受到戰爭的壓力；我感受到他們當時的驚恐。」

英國 攝影 澳洲

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