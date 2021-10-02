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早稻田才女成「全日最美魚販」 棄高薪原因曝光

編譯中心／綜合報導
森朝奈被日網友封為「全日最美魚販」。（取材自Instagram）
森朝奈被日網友封為「全日最美魚販」。（取材自Instagram）

漁農業界似乎是男人的世界，很少女性能忍受滿身腥臭的工作環境。有網友卻在日本名古屋的批發市場發現一名「魚販西施」，不僅是畢業於早稻田名校的高材生，還主動辭去高薪的大企業社長秘書一職到市場工作，多家媒體報導後更起底背後藏有感人原因。

綜合媒體報導，34歲的森朝奈被譽為「全日最美魚販」，這位仙氣滿點最美魚販來頭其實不小，不但是早稻田高材生，畢業後還到紐西蘭奧克蘭大學攻讀商學院，回國後順利進入日本大型電商「樂天企業」工作，甚至一路升到社長秘書的高階職位，薪水相當可觀。

34歲的森朝奈有「魚販西施」之稱。（取材自Instagram）
34歲的森朝奈有「魚販西施」之稱。（取材自Instagram）
森朝奈被日網友封為「全日最美魚販」。（取材自Instagram）
森朝奈被日網友封為「全日最美魚販」。（取材自Instagram）

沒想到父親突然病倒，森朝奈決定放棄高薪工作回到名古屋老家，撐起父親的魚店。一開始父親十分反對，但森朝奈運用自己在學校和職場學到的行銷、管理等技巧，將原本只有2家店的居酒屋品牌，拓展到10幾間分店規模的企業，終於獲得父親的認可。

平常她除了親自到魚市場進貨外，還會現身店內殺魚，俐落手法令人讚嘆，甚至有粉絲為了一睹她的美貌，甘願大排長龍入店消費。雖然這兩年因疫情生意大受打擊，森朝奈還是透過發展YouTube頻道和宅配通路等方式，維持生意的穩定。

森朝奈殺魚手法俐落。（取材自Instagram）
森朝奈殺魚手法俐落。（取材自Instagram）

影音：SAKANAYA no MORI-san YouTube

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