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「借閱」一個人探索多元 丹麥真人圖書館概念擴展到逾70國

中央社哥本哈根23日綜合外電報導
在丹麥「真人圖書館」，讀者可以「借閱」一個人，細品對方人生故事，探索多元性並挑戰潛意識的偏見，而這個理念自2000年來，已在超過70個國家開花結果。Getty Images
在丹麥「真人圖書館」，讀者可以「借閱」一個人，細品對方人生故事，探索多元性並挑戰潛意識的偏見，而這個理念自2000年來，已在超過70個國家開花結果。Getty Images

在丹麥「真人圖書館」，讀者可以「借閱」一個人，細品對方人生故事，探索多元性並挑戰潛意識的偏見，而這個理念自2000年來，已在超過70個國家開花結果。

文靜的艾本（Iben）是一名有心理健康問題的46歲性虐待受害者，也是讀者能在丹麥首都哥本哈根（Copenhagen）真人圖書館（Human Library）借閱的8本「書」之一。

30分鐘內，讀者可以一對一或小團體形式，提出任何想問的問題。

艾伯吉爾（Ronni Abergel）認為「閱讀即對話」，他2000年在羅斯基得音樂節（Roskilde Festival）時發起真人圖書館，並進而建立非營利組織，這個概念自此擴展到超過70個國家。

艾伯吉爾說，真人圖書館是一個安全空間，在這裡，人們能探索多元性，了解自己與他人不同之處，和通常不會接觸的人交流，並挑戰自身潛意識偏見。

真人圖書館的書類甚廣，從愛滋病毒帶源、跨性別或殘疾，到難民、猶太裔或穆斯林，各式真人書會先介紹自己的背景，讀者就能開始發問。

這類交流通常是在城市圖書館、會議室等安靜的環境中進行，或是真人圖書館的閱讀花園（Reading Garden）。

艾伯吉爾表示，真人圖書館鼓勵讀者「提出非常困難的問題」，他強調，沒有什麼話題碰不得，無論多麼敏感。

借閱艾本的人可以在3種故事中作選擇，「性虐待受害者」、「與邊緣型人格障礙共處」或「嚴重的創傷後壓力症候群」；儘管時而拒絕回答讀者問題，在作為一本書的4年期間，她從未有過糟糕經歷。

艾本表示，自己的說書內容隨著時間演化，「剛開始時，我處在一個完全不同的境地，多年來我一直在努力（自我改善）」，她並認為，成為一本書能自我省思。

除了艾本，36歲的弗蘭森（Anders Fransen）是一本視聽障「書」，他以幫助人們開展對殘疾的看法自豪。

艾伯吉爾表示，借書者也同樣帶著動人、具影響力的經驗離開真人圖書館。一名2004年的讀者近期聯繫艾伯吉爾，表示當年借閱的書改變了她對穆斯林的看法。

在一個日益極化的世界裡，艾伯吉爾希望他的倡議能夠幫助人們「減少憂慮，更加開明，且更理解、接受與眾不同的權利」。

他說：「我們經營一個中立的學習空間，讓人有機會參與並了解自己和其他群體。」

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