NIKE「這雙鞋」從200多元被爆炒破萬 溢價逾42倍

在某交易平台上,剛上市不久的進口球鞋「閃電倒鉤」(NIKE),原價1599元(人民幣,下同,約246美元),已被炒到2萬元左右,最高甚至達到69999元人民幣(約10801美元),溢價超過42倍。北京 律師警告,「炒鞋」行為可能涉嫌違法,可能處所得五倍以下罰鍰。

9月21日晚,得物App官方微博 發布《關於AJ1閃電倒鉤三方聯名款價格波動說明》。說明中提到,經核查,此次網傳倒鉤價格69999元為某賣家個人所設置出價,且該價格下並無買家成交。鑑於目前此商品價格仍存在波動,因此平台已做下架處理。

得物表示,「AJ1閃電倒鉤三方聯名款」於今年7月上市,上市後受到一定關注和追捧。該款商品由賣家供給出價,因其特定的三方聯名稀缺屬性存在一定價格波動,少量的實際成交價格受買賣雙方供需關係影響。公司關注到在國外多個電商平台的公開數據中,該款商品也存在相同的溢價。因此,得物已於8月在該商品頁面發布「理性消費提醒」的宣傳圖。

工人日報報導,據悉「閃電倒鉤」是音樂人Travis Scott、Fragment Design藤原浩和Nike Air Jordan三方聯名商品。此次發售的「倒鉤」共兩款,一款為高幫鞋,另一款為低幫鞋。

