烤網黏焦黑油垢好難清 專家搬神器不用刷：15分鐘亮白

中秋連假到來，許多民眾不免俗和親朋好友一同開心烤肉。 圖／ingimage

中秋連假到來，許多民眾不免俗和親朋好友一同開心烤肉，然而最後沾滿焦黑油垢的烤網總是令人頭疼。一名網友在網路上抱怨，烤網上的焦炭怎麼刷都刷不掉，因此請教網友該如何清潔烤網？不過，日本 的家事專家就提出一絕招，僅需一張「鋁箔紙」15分鐘便能輕鬆解決頑固焦炭。

原PO在PTT八卦 板上發文抱怨，烤肉善後真的很麻煩，除了會搞到全身都是煙味，還要處理燒焦的烤網，上頭黏著一堆油脂焦炭，刷也刷不掉，讓原PO不禁直呼「到底怎麼清烤網？」

日本節目《ZIP！》就特地找來一名家事專家分享，清潔烤網第一步，只需將鋁箔紙完全覆蓋在烤網上，並讓炭火持續燃燒，15分鐘過後，就會看到烤網泛白、且上頭焦炭大幅減少。專家解釋，其原理是利用鋁箔紙的覆蓋，使烤網上的焦炭可以均勻受熱，進而燃燒成灰燼自然掉落，此外也可以用鋁箔紙沾水後擦拭烤網，也可以達到清潔效果。

不過也有不少網友認為烤網可以用完就丟，「便宜就換新的...」、「那東西本來就是一次性使用」、「你一年就用一次...」、「換一個比較快」。