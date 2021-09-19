我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

真正讓經濟痛苦的不是聯儲會減碼 是財政版減碼

加國大選倒數一天 杜魯多與對手激烈拉鋸 勝負難定

烤網黏焦黑油垢好難清 專家搬神器不用刷：15分鐘亮白

聯合新聞網 / 綜合報導
中秋連假到來，許多民眾不免俗和親朋好友一同開心烤肉。 圖／ingimage
中秋連假到來，許多民眾不免俗和親朋好友一同開心烤肉。 圖／ingimage

中秋連假到來，許多民眾不免俗和親朋好友一同開心烤肉，然而最後沾滿焦黑油垢的烤網總是令人頭疼。一名網友在網路上抱怨，烤網上的焦炭怎麼刷都刷不掉，因此請教網友該如何清潔烤網？不過，日本的家事專家就提出一絕招，僅需一張「鋁箔紙」15分鐘便能輕鬆解決頑固焦炭。

原PO在PTT八卦板上發文抱怨，烤肉善後真的很麻煩，除了會搞到全身都是煙味，還要處理燒焦的烤網，上頭黏著一堆油脂焦炭，刷也刷不掉，讓原PO不禁直呼「到底怎麼清烤網？」

日本節目《ZIP！》就特地找來一名家事專家分享，清潔烤網第一步，只需將鋁箔紙完全覆蓋在烤網上，並讓炭火持續燃燒，15分鐘過後，就會看到烤網泛白、且上頭焦炭大幅減少。專家解釋，其原理是利用鋁箔紙的覆蓋，使烤網上的焦炭可以均勻受熱，進而燃燒成灰燼自然掉落，此外也可以用鋁箔紙沾水後擦拭烤網，也可以達到清潔效果。

不過也有不少網友認為烤網可以用完就丟，「便宜就換新的...」、「那東西本來就是一次性使用」、「你一年就用一次...」、「換一個比較快」。

日本 八卦

上一則

「沙丘」36年3度改編 歷代主角星運大不同 最年輕最強

下一則

重慶24層樓沒電梯 外賣員爬樓差點送遲 折返還迷路

延伸閱讀

英國媒體詛咒哈利、梅根：美國人氣將雪崩式滑落？

英國媒體詛咒哈利、梅根：美國人氣將雪崩式滑落？
英專家警告政府：Delta變異株將「獵捕」未接種疫苗者

英專家警告政府：Delta變異株將「獵捕」未接種疫苗者
佛奇：新冠疫苗接種三針 將很快成為必須

佛奇：新冠疫苗接種三針 將很快成為必須
又有網紅驗高端抗體 僅AZ、莫德納1／4

又有網紅驗高端抗體 僅AZ、莫德納1／4

熱門新聞

一名女性不小心將按摩器開整晚。（示意圖／ingimage）

按摩棒不小心開整晚險燒屋 她羞曝：差點沒命了

2021-09-15 03:48
空服員列出她和同事希望乘客在飛機上不要做的事情。(取材自Instagram)

「拜託別再戳了」空姐最討厭乘客做這些事

2021-09-13 01:27
有些人不能亂惹，會出事。圖／摘自Pelexs

看起來好相處 但底線不能亂踩的3星座 牡羊金牛和摩羯

2021-09-16 14:10
「海兒」就讀英國皇家音樂學院，專攻女高音。 （取材自Instagram /@hedy_hoiyi）

香港漂亮「女高音」擁魔鬼身材 網好奇：肺活量很好？

2021-09-12 01:50
日本一位網友的狗狗本來很高興地跟著主人出門，但一發現目的地是醫院後馬上眼神死。(取材自推特)

以為出門散步笑開懷 哈士奇到醫院才知上當眼神死

2021-09-17 22:47
今年蘋果秋季發表會，將在美西時間14日早上10時（美東時間14日下午1時）登場。（影片截圖）

蘋果秋季發表會 iPhone 13亮相

2021-09-14 01:27

超人氣

更多 >
張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力

張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力
新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點
海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐

海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐
李嘉欣富豪夫型男變阿伯 拄杖蹣跚求醫

李嘉欣富豪夫型男變阿伯 拄杖蹣跚求醫
景甜在酒店秤體重 將毛巾墊地上被批「素質太低」

景甜在酒店秤體重 將毛巾墊地上被批「素質太低」