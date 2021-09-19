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中秋月老生日 4攻略招桃花

湯鎮瑋
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

月下老人，簡稱月老，是民間傳說中掌管姻緣的神祇，專為單身男女牽紅線，使有情人終成眷屬。求感情拜月老，已蔚為一股風潮，在台灣各地供奉月老的宮廟也愈來愈多，例如：著名靈顯的台北霞海城隍廟、台北龍山寺、台中樂成宮、台南大天后宮、台南武廟、高雄關帝廟等，心誠則靈，想要終結孤單的帥哥美女，不妨一試。

（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

完成拜月老儀式之後，別忘了將鉛錢及紅線於香爐內順時鐘方向繞三圈過爐，接受月老桃花加持力，再將鉛錢及紅線放在皮夾或皮包內小心保存，讓您人氣倍增，桃花朵朵開。

月圓人團圓，農曆八月十五日不僅是中秋節，更是月老誕辰，想求愛情順利、桃花和合的朋友一定要把握這一天的開運能量，讓月老圓滿愛情效力常在，人緣美滿，姻緣幸福。

祕法1 月老祈福

到香火鼎盛的月老廟，先依廟裡指示完成拜拜祈福，將準備的「紅色系的飾品或配件」握在手心，誠心向月老許願；擲筊連續三個聖筊，表示月老認同願意幫忙了，再將飾品或配件在月老的爐火順時針繞三圈過香火。至於供花，可以準備紅色玫瑰祈求愛情，並且記得要向月下老人求得紅線，隨身帶在身邊。

而隨身佩戴過香火後的飾品或配件，代表接受月老桃花加持力，能讓你人氣倍增，桃花朵朵。

祕法2 心想事成向南方

準備一玻璃容器，「依序放入五色水晶」：底層放綠色水晶，第二層放粉色水晶，第三層放黃色水晶，第四層放白色水晶，第五層放黑色（或藍色）水晶，鋪滿後上面放上蠟燭點燃（LED燈或鹽燈可）。然後用紅紙寫好許願者姓名、願望、生日，將紅紙壓在燈下面，再把它放在2021年的心想事成方位：「正南方」，讓它能夠在月光的照拂下，蓄積能量。連續點滿七天，能讓善的能量不斷循環。

最後，在中秋節當天面向南方許下您的心願，並且記得實現願望最大的力量：行動力，築夢才能踏實。

祕法3 九紫接喜

主掌婚嫁、生育等人生喜悅美事的九紫吉星屬火行，今年入主東北方，不妨多往東北方向行之，可望邂逅未來發展性高的伴侶，移動時行李鄉、背包或皮包掛上紅色掛飾或是隨身佩戴粉晶飾品，加強桃花能量，開啟戀愛之路。

祕法4 增好氣色

桂圓滋補，紅棗養血，「桂圓紅棗茶」補血益氣，養顏美容，增好氣色，且食桂圓有招貴人的吉祥意涵，常有好人緣。

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