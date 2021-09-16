我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻疹疫情導致作業耽擱 阿富汗人在美軍機地等候安置

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

別錯過下個蘋果、亞馬遜 美銀點名14項未來科技快筆記

編譯黃淑玲／綜合報導
仿生機器人未來不會只在科幻電影裡出現。（路透）
仿生機器人未來不會只在科幻電影裡出現。（路透）

美國銀行（BofA）策略師發表一份稱為科技「登月計畫」的全新清單，要幫投資人找到下一個亞馬遜（Amazon）或蘋果（Apple）。

美銀全球主題投資研究主管伊薩瑞（Haim Israel）領導的策略師團隊指出，第六代電信網路（6G），可以在20秒內下載紐約公共圖書館全部館藏，又如無線電力，許多可以從根本上改變人們生活的科技，並不如想像中那樣遙遠。他說，「今天若未能發掘出未來科技，可能意味著錯過下一次重大革命。」

美銀引用亞利桑那州立大學教授Hendrik Bessembinder的研究強調，儘早投資「明日之星」，攸關個人股票投資的成敗。在過去30年中，全球股市創造財富來源集中在1.5%的少數公司。

同時，由於創新加速，現有企業以更快的速度被取代。美銀的數據顯示，以標普500指數成分公司的壽命為例，1958年公司的平均壽命為61年，到2016年縮短至24年，預計2027年時更將減半至只有12年。

美銀條列的未來科技包括下列14類：

-- 6G電信網路

-- 人工智慧情緒

-- 人機界面

-- 仿生機器人

-- 永生不朽

-- 合成生物學

-- 無線電力

-- 全息圖

-- 元宇宙

-- 電動垂直起降飛行車

-- 海洋科技

-- 下世代電池

-- 綠色採礦

-- 碳捕捉和儲存

投資 美國 紐約

上一則

「萬恩貓」最好鬥？芬蘭研究 土耳其人不服

下一則

澳23歲男翹班謊稱「確診染疫」害25人隔離 下場超慘…

延伸閱讀

iPhone 13被噓慘 庫克被罵啃老本 網懷念喬布斯推坑力

iPhone 13被噓慘 庫克被罵啃老本 網懷念喬布斯推坑力
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
修正安全漏洞 教你如何更新蘋果App

修正安全漏洞 教你如何更新蘋果App
「飛馬」軟體 從聊天程式駭入蘋果系統

「飛馬」軟體 從聊天程式駭入蘋果系統

熱門新聞

珍妮佛洛佩茲的禮服胸口開得很低，抓住各方目光。（路透）

珍妮佛洛佩茲爆乳挺班艾佛列克 紅毯熱吻被批反客為主

2021-09-11 01:13
一位網友在網路上貼文分享，自己最近換了手機後，就把舊手機iPhone 6S當玩遊戲的備用機，但卻在某天後突然變得異常耗電。（示意圖／取材自ingimage）

iPhone變超耗電 她驚見「這功能」沒關 默默運行1年多

2021-09-05 22:27
「海兒」就讀英國皇家音樂學院，專攻女高音。 （取材自Instagram /@hedy_hoiyi）

香港漂亮「女高音」擁魔鬼身材 網好奇：肺活量很好？

2021-09-12 01:50
一名女性不小心將按摩器開整晚。（示意圖／ingimage）

按摩棒不小心開整晚險燒屋 她羞曝：差點沒命了

2021-09-15 03:48
程女因身材嬌小、打扮時髦，看不出已是38歲的奶奶。（取材自河南廣播電視台）

付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了

2021-09-11 04:37
空服員列出她和同事希望乘客在飛機上不要做的事情。(取材自Instagram)

「拜託別再戳了」空姐最討厭乘客做這些事

2021-09-13 01:27

超人氣

更多 >
疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿

疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿
阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」
普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？
愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴