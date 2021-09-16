別錯過下個蘋果、亞馬遜 美銀點名14項未來科技快筆記

仿生機器人未來不會只在科幻電影裡出現。（路透）

美國 銀行（BofA）策略師發表一份稱為科技「登月計畫」的全新清單，要幫投資 人找到下一個亞馬遜（Amazon）或蘋果（Apple）。

美銀全球主題投資研究主管伊薩瑞（Haim Israel）領導的策略師團隊指出，第六代電信網路（6G），可以在20秒內下載紐約 公共圖書館全部館藏，又如無線電力，許多可以從根本上改變人們生活的科技，並不如想像中那樣遙遠。他說，「今天若未能發掘出未來科技，可能意味著錯過下一次重大革命。」

美銀引用亞利桑那州立大學教授Hendrik Bessembinder的研究強調，儘早投資「明日之星」，攸關個人股票投資的成敗。在過去30年中，全球股市創造財富來源集中在1.5%的少數公司。

同時，由於創新加速，現有企業以更快的速度被取代。美銀的數據顯示，以標普500指數成分公司的壽命為例，1958年公司的平均壽命為61年，到2016年縮短至24年，預計2027年時更將減半至只有12年。

美銀條列的未來科技包括下列14類：

-- 6G電信網路

-- 人工智慧情緒

-- 人機界面

-- 仿生機器人

-- 永生不朽

-- 合成生物學

-- 無線電力

-- 全息圖

-- 元宇宙

-- 電動垂直起降飛行車

-- 海洋科技

-- 下世代電池

-- 綠色採礦

-- 碳捕捉和儲存