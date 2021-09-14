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三星今年拿啥笑蘋果？去年譏無充電頭 前年嘲無耳機孔

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司14日發表iPhone 13系列新手機。（取自網路）
蘋果公司14日發表iPhone 13系列新手機。（取自網路）

蘋果公司14日發表iPhone 13系列新手機，這也代表三星照例要在社群媒體上刷刷存在感了。今年，這家Galaxy智慧手機製造商嘲笑蘋果新機採用的120Hz螢幕更新率，是三星早在一年多前就已採用的功能。

蘋果2017年於平板電腦iPad Pro上引進ProMotion自動適應更新頻率，讓螢幕更新頻率最高可達到120 Hz，如今才在高階的iPhone 13 Pro 和iPhone 13 Pro Max機款上採用這項技術。

為了回應蘋果最新發表會，三星在推特上大肆宣揚自家120Hz螢幕技術的進步。

三星在一條推文中表示：「我們採用120Hz更新率已經一段時間了。」

三星是去年3月讓Galaxy S20系列首度搭載120Hz更新率的螢幕，不過這項功能並不包含可變換調整的更新率，代表使用者只能選擇採用60Hz更新率，或是耗電的120Hz更新率。三星在同年8月才推出搭載自動頻率調整螢幕的Galaxy Note20 Ultra 5G。

更近期，三星的Galaxy S21 Ultra讓使用者能夠以Quad HD+解析度使用120Hz更新率，有別於以往若切換到高更新率時，會讓最大螢幕解析度降到1080p的情況。

蘋果對此一問題的解決辦法，是讓iPhone 13 Pro的螢幕以每秒10次到120次的頻率更新，取決於顯示的內容和操作活動。舉例來說，當不需要高速繪圖表現時，更新率大幅降低，藉此減少電池耗電。這套系統在滾動、加減速時還會考量到使用者手指的動作，以配合使用者的手指移動速度。

三星通常會在蘋果公司發表主要新產品的數小時內奚落蘋果，顯然是為了在一波蘋果新聞的浪潮中維持存在感，同時安撫自家用戶。

舉例來說，三星去年譏笑蘋果在iPhone產品包裝盒中不再附贈充電頭，前年則是嘲笑蘋果在iPhone 7 取消耳機插孔。

蘋果 三星 iPhone

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