圖輯／美網新女神 女王祝賀18歲瑞度卡努

瑞度卡努在美國網球公開賽贏得后冠。（Getty Images）

具有一半華裔血統的18歲英國 網球女將瑞度卡努 (Emma Raducanu)11日在美國 網球公開賽寫下歷史，在與加拿大19歲小將費南德茲 (Leylah Fernandez)的「天才少女」單打對決中，以6-4和6-3直落二成績贏得后冠，不僅成為史上第一位從會外賽一路打進大滿貫賽事的女網選手，更在舉世驚訝中拿下大滿貫冠軍，也是1977年以來，首位贏得大滿貫的英國女網選手。

英國王室9月12日通過官方推特，發布女王伊莉莎白女王祝賀瑞度卡努奪得美國網球公開賽冠軍的訊息。

女王寫道：「祝賀妳贏得美網冠軍，在如此年輕的年紀，這是一項非凡的成就；這也是妳努力拼搏和奉獻精神的證明。妳與對手費南德斯的出色表現，必定將會激勵下一代網球運動員。」

瑞度卡努在美國網球公開賽贏得后冠那一刻。（Getty Images） 瑞度卡努在美國網球公開賽贏得后冠。（路透） 瑞度卡努在美國網球公開賽贏得后冠那一刻。（Getty Images） 瑞度卡努在美國網球公開賽贏得后冠，開心的抱緊獎盃。（Getty Images） 瑞度卡努在美國網球公開賽贏得后冠受訪。（Getty Images）