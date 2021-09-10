梅根被消失？菲立普親王紀念節目 只有哈利沒有她

凱特（左起）、威廉、哈利、梅根彼此的恩怨，永遠是外界話題。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 ，因為執意卸下王室重要成員身分、在歐普拉電視專訪中明白指出王室運作的問題，遭到不少英國人民的厭惡，也被傳和王室親戚間的關係陷入谷底，不過畢竟血濃於水難以徹底切割，將在9月下旬於英國播映的菲立普紀念節目中，哈利還是會亮相，但梅根就不會在節目裡出現。

梅根在歐普拉專訪中直指英國王室有人擔心她的兒子亞契的膚色、擺明種族歧視，令王室成員相當憤怒。據傳英國未來國王—哈利的長兄威廉，就對梅根芥蒂難除，因此也和哈利疏遠，很長一段時間只有電話上隨便講兩句，並沒有密切的聯繫。

然而威廉也並非菲立普親王紀錄片中不包括梅根的主導者，英國媒體報導，該節目長度僅一小時，所以會以菲立普親王「親生子孫」為主，除了他的妻子伊莉莎白二世女王必然會在節目中現身，其他都是他的兒孫輩本人，配偶都被排除在外，不僅梅根不會亮相，威廉的妻子凱特也不會出現，並沒有特別排擠梅根。

可是梅根與哈利目前在英國處境也不算好，早先公布的最新民調，兩人的人氣度已經再往下滑、持續探底，與未來的國王、王后威廉與凱特相差甚大，英國對梅根一片唱衰聲，她只能繼續無視，想辦法經營好在美國的生活，再看情況能否好轉。