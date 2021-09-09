翁啟惠奪威爾許化學獎 發明靈感來自「做菜」

翁啟惠。(圖:南一中提供)

威爾許基金會今天公布2021年威爾許化學獎得主，由前中央研究院院長、國家生技醫療產業策進會會長翁啟惠獲獎。翁啟惠為南一中校友，師生獲知訊息後同慶。他比喻化學實驗像做菜，有天靈機一動，心想合成醣類一定有快速又便利合成且量產的方法，此發明靈感就來自做菜。

翁啟惠是世界首位成功以酵素技術大量合成複雜多醣物的科學家，也因此成就獲獎。他是南一中第21屆校友，也是南一中第2屆校友傑出成就獎得主。

台南一中轉述翁啟惠之前接受南一中百年校慶紀念特刊專訪時談到，12歲考上南一中初中部，是義竹國小唯一上榜的學生，也開始對自己有自信。獨自離開家鄉到台南求學，自己在外租屋、打理生活，也自己煮飯做菜，學會獨立自主；1998年驚豔全球的發明，靈感就來自做菜。

「我常一個人做吃的，為了方便，習慣把所有的菜都丟進電鍋裡去煮。化學實驗也像做菜。有天突然靈機一動，心想合成醣類何必一步一步來，一定有方法能快速又便利地合成而且量產。」

翁啟惠在接受母校訪談時說，愛上化學的理由之一，是因為化學的反應常讓他感到驚喜。讀南一中時，在化學課做實驗獲得成功，平時對學生很嚴格的化學老師，公開稱讚，讓他受到鼓舞，信心大增，並開始發現自己的特長，認為自己適合做實驗研究，也開啟了未來。

翁啟惠允文允武，德智體群美樣樣均衡發展，在南一中時得過書法 比賽、美術比賽的獎項，還在合唱比賽中與團員一起擊敗各地名校，拿下全國第1。

他也是南一中校慶運動會壘球擲遠的紀錄保持人，當年在運動會時將壘球從一部校區丟擲到二部，全場驚呼。他也常跟同學在校區後方空地打棒球，總是擔任強力投手，KO打者。由於臂力強勁，每次打躲避球時，同學一看到他持球就嚇得半死。

翁啟惠認為一個人最重要的，就是要有強烈的好奇和獨立的精神。好奇心引發興趣，有興趣就會產生動力，獨立思考的習慣也會養成。他說，「在美國 ，我就是這樣被指導出來的。美國的教授不太會告訴你怎麼做，只給大方向。他們讓學生自己跑圖書館 、查資料、設計實驗，做到自動自發。」

南一中校長廖財固表示，翁啟惠在中學時期就已像海綿般廣泛吸收科學與人文知識，而翁啟惠也認為「研究科學、啟鑰人文」才是平衡的人生。

台南一中慶祝建校百周年，2022年4月15日舉辦百年校慶講座，邀請翁啟惠參加「假如能重回南一中」座談會，將自己的成長經驗分享給學弟妹。