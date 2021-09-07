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惡魔附身？熱戀撒旦情色小說女作家 驅魔主教辭職還俗

編譯周辰陽／即時報導
西班牙主教諾維爾（圖）日前辭職還俗，原因是他跟出版撒旦主題情色小說的女作家卡巴略陷入愛河，前天主教會同僚懷疑他被魔鬼附身。（取材自維基百科）
西班牙主教諾維爾（圖）日前辭職還俗，原因是他跟出版撒旦主題情色小說的女作家卡巴略陷入愛河，前天主教會同僚懷疑他被魔鬼附身。（取材自維基百科）

西班牙一名以執行驅魔出名的主教日前辭職還俗，據報原因是他跟一位出版撒旦主題情色小說的女作家陷入愛河，此事也在這位主教的前天主教會同僚之間引發恐懼，懷疑他已被魔鬼附身，消息人士甚至稱教宗要求他接受驅魔。

每日電訊報7日報導，52歲的諾維爾（Xavier Novell）2010年獲提名西班牙加泰隆尼亞索爾索納（Solsona, Catalonia）的主教，也成為西國最年輕的一位主教，卻在今年8月底基於「個人原因」決定辭職。

天主教刊物「Religión Digital」近日引述消息人士說法，確認諾維爾與心理學家兼情色小說作家卡巴略（Silvia Caballol，音譯）已經開始交往的謠言，更因此導致他決心不顧獨身（Celibacy）誓言。據指出，諾維爾提到他跟38歲又離過婚的卡巴略之間關係時，說他已「墜入愛河」與「想做正確的事情」。

每日電訊報指出，諾維爾已執行驅魔多年，研究惡魔學（Demonology）的渴望顯然引領他結識與親近撒旦崇拜（Satanism）的專家卡巴略。教會同僚則告訴西班牙媒體，他們相信他被惡魔附身，有一人就表示，這不是獨身的問題，「而寧可說是侵擾（Infestation）」。消息人士更聲稱，方濟各教宗曾敦促諾維爾接受驅魔以解放他的煩惱靈魂，但他拒絕從命。

教宗 小說 方濟各

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