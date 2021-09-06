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「花樣年華」裡張曼玉沒說出口的話 王家衛NFT作品揭密

記者陳宛茜／台北即時報導
蘇富比宣布拍賣王家衛創作的首件NFT作品「花樣年華 – 一剎那」，隱藏「花樣年華」首天拍攝的絕密劇情。圖／澤東電影提供
蘇富比宣布拍賣王家衛創作的首件NFT作品「花樣年華 – 一剎那」，隱藏「花樣年華」首天拍攝的絕密劇情。圖／澤東電影提供

「現在我知道什麼叫愛情了，今晚來我家吧。」張曼玉飾演的女主角蘇麗珍對梁朝偉飾演的周慕雲這麼說。然而，這段對白並未出現在王家衛執導的愛情經典電影「花樣年華」之中。國際拍賣公司蘇富比公司昨晚宣布，10月9日舉行的現代藝術晚拍，將拍賣王家衛創作的首件NFT作品「花樣年華 – 一剎那」，隱藏「花樣年華」首天拍攝的絕密劇情。此作亦將成為首個在國際拍賣行登場的亞洲電影NFT作品。

1999年2月13日，是「花樣年華」開拍首日。「每部電影拍攝的首日，等同與夢中人的第一次約會；既驚且喜，如履薄冰。開弓沒有回頭箭。 20年過去了，這支箭還在飛著。」王家衛為「花樣年華 – 一剎那」寫了一篇文章。他在文章中表示，借去中心化數字技術，將這意義非凡的一天，以一種嶄新的形式保存展示，「在區塊鏈的世界裡，歲月不老。願未來更多人去體會，去追尋，那靈光乍現的剎那。」

此外，現代藝術晚拍還將拍賣已故巨星張國榮在王家衛電影「春光外洩」中穿著的黃色皮衣。王家衛回憶，張國榮第一次穿上這件皮衣是在阿根廷，「我一直留著這件黃皮衣。因為它象徵著曾經的存在；溫柔、叛逆，和煙花背後的落寞。」此件皮衣自1997年電影拍攝完畢後，一直珍藏於「澤東庫藏」，歷經近四分一世紀，依然完好如初。

緊接現代藝術晚拍，蘇富比將於 10月10日「現代藝術日拍」之前，舉行「澤東庫藏」拍賣專場，紀念王家衛導演成立「澤東電影」30周年。王導以其收藏家的身份，精心挑選30件電影珍藏。

王家衛表示，30件藏品裡面，大部分來自他不同的電影：服裝、道具、造型、攝影、海報，以至我個人收藏，「每一件都代表著電影從製作到面世的不同工序。」此外，還有他的長期合作夥伴張叔平、杜可風、夏永康的作品。

電影 拍賣 NFT

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