與AZ疫苗同技術 治療性癌症疫苗有進展 將人體試驗

研發出AZ新冠肺炎疫苗的牛津大學和阿斯特捷利康科學家，目前正在使用相同技術，嘗試開發治療性癌症疫苗。（歐新社）

研發出AZ新冠肺炎疫苗 的牛津大學和阿斯特捷利康科學家，目前正在使用相同技術，嘗試開發治療性癌症 疫苗，目前已在動物研究中看到令人鼓舞的成果。

彭博資訊報導，牛津大學的研究人員在3日刊登於「癌症免疫治療雜誌」的一項研究中表示，他們設計了一種需要兩劑的治療性癌症疫苗，使用了與其新冠疫苗有關的技術。治療性癌症疫苗將於今年開始進入人體試驗，此前在小鼠身上進行的研究顯示，該疫苗可以減少腫瘤 大小，並提高存活率。

治療性疫苗是在疾病或感染已經發生後接種的疫苗，這種疫苗通過激活病人的免疫系統來對抗感染。

新冠疫情爆發後，全世界的科學家和政府都加速了疫苗研發工作，並投入了更多資源，試圖找到有助於阻止新冠病毒傳播的疫苗。在這場危機中，mRNA等此前從未用於上市疫苗的技術展示出它們在治療癌症等其他疾病方面的成功和潛力。與此同時，研究人員正在研究其他利用免疫系統對抗腫瘤的癌症先鋒療法。

牛津大學正在研發的治療性癌症疫苗希望利用這兩方面的發展，其中一劑疫苗將尋求利用新冠疫苗中的一種載體來運輸遺傳密碼，激發身體針對存在於多種癌細胞表面的兩種蛋白質的反應。這種疫苗技術已經被證明可以產生強大的T細胞反應，後者正是對抗腫瘤所必需的。

牛津大學詹納研究所主任希爾（Adrian Hill）說，「這種新的疫苗平台有可能徹底改變癌症治療。」

據悉，該疫苗的早期試驗將招募80名非小細胞肺癌患者。