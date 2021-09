ABBA回來了 傳奇樂團解散40年 合體推出新專輯

瑞典國寶樂團ABBA解散近40年,還曾發誓永遠不會合體復出,但他們今天宣布回歸推出新專輯,並準備在英國倫敦舉行表演,由他們的數位化身上台演出。(美聯社)

瑞典 國寶樂團ABBA解散近40年,還曾發誓永遠不會合體復出,但他們今天宣布回歸推出新專輯,並準備在英國倫敦 舉行表演,由他們的數位化身上台演出。

ABBA團員烏維斯(Bjorn Ulvaeus)與安德森(Benny Andersson)表示:「我們已創作出ABBA的新專輯。」

ABBA於1974年以「滑鐵盧」(Waterloo)一曲贏得歐洲歌唱大賽(Eurovision),隨後在1970年代與80年代初期推出多首熱門曲目。

以音樂和誇張服飾知名的ABBA,在過去近50年內共賣出超過四億張唱片。不過他們早於1982年分道揚鑣,而且堅持拒絕合體上工的所有機會,直到現在才一起重出江湖。

環球音樂集團(Universal Music Group)今天在倫敦阿塞洛米塔爾軌道塔(ArcelorMittal Orbit)頂端,介紹ABBA的最新曲目I Still Have Faith in You。

接著烏維斯與與安德森親自亮相,兩人都身穿黑衣。

安德森說:「現在專輯已經錄好,完工了。已經過了39、40年,時間卻好像停格在以前,真的很棒。我們盡力做好我們這個年紀能做到的。」

烏維斯表示:「到我們這個年紀,一切事物都有一定深度,累積大把經驗與歲月,我希望大家可以感受到。」他還說,寫歌是最有趣的事。

兩人表示,專輯將於11月5日發行。

ABBA的4名團員分別為現年75歲的林斯塔德(Anni-Frid Lyngstad)、71歲的費爾特斯科格(Agnetha Faltskog)、76歲的烏維斯與74歲的安德森。

諸如Dancing Queen、The Winner Takes It All、Take a Chance on Me,都是他們的經典之作。

他們上周在推特(Twitter)宣布:「感謝你們的等待,現在即將啟程。」

ABBA早在2018年就宣布集體重返錄音室,並曾提及5首新歌,其中I Still Have Faith in You、Don't Shut Me Down於今天在倫敦播出。

另外,ABBA預計明年在倫敦推出一場以全像投影(hologram)技術製作的數位替身表演「ABBA旅程」(Abba Voyage),包含22首曲目,且多半是ABBA熱門經典,時長將達1個半小時。