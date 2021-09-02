ABBA回來了 傳奇樂團解散40年 合體推出新專輯

瑞典國寶樂團ABBA解散近40年，還曾發誓永遠不會合體復出，但他們今天宣布回歸推出新專輯，並準備在英國倫敦舉行表演，由他們的數位化身上台演出。（美聯社）

瑞典 國寶樂團ABBA解散近40年，還曾發誓永遠不會合體復出，但他們今天宣布回歸推出新專輯，並準備在英國倫敦 舉行表演，由他們的數位化身上台演出。

ABBA團員烏維斯（Bjorn Ulvaeus）與安德森（Benny Andersson）表示：「我們已創作出ABBA的新專輯。」

ABBA於1974年以「滑鐵盧」（Waterloo）一曲贏得歐洲歌唱大賽（Eurovision），隨後在1970年代與80年代初期推出多首熱門曲目。

以音樂和誇張服飾知名的ABBA，在過去近50年內共賣出超過四億張唱片。不過他們早於1982年分道揚鑣，而且堅持拒絕合體上工的所有機會，直到現在才一起重出江湖。

環球音樂集團（Universal Music Group）今天在倫敦阿塞洛米塔爾軌道塔（ArcelorMittal Orbit）頂端，介紹ABBA的最新曲目I Still Have Faith in You。

接著烏維斯與與安德森親自亮相，兩人都身穿黑衣。

安德森說：「現在專輯已經錄好，完工了。已經過了39、40年，時間卻好像停格在以前，真的很棒。我們盡力做好我們這個年紀能做到的。」

烏維斯表示：「到我們這個年紀，一切事物都有一定深度，累積大把經驗與歲月，我希望大家可以感受到。」他還說，寫歌是最有趣的事。

兩人表示，專輯將於11月5日發行。

ABBA的4名團員分別為現年75歲的林斯塔德（Anni-Frid Lyngstad）、71歲的費爾特斯科格（Agnetha Faltskog）、76歲的烏維斯與74歲的安德森。

諸如Dancing Queen、The Winner Takes It All、Take a Chance on Me，都是他們的經典之作。

他們上周在推特（Twitter）宣布：「感謝你們的等待，現在即將啟程。」

ABBA早在2018年就宣布集體重返錄音室，並曾提及5首新歌，其中I Still Have Faith in You、Don't Shut Me Down於今天在倫敦播出。

另外，ABBA預計明年在倫敦推出一場以全像投影（hologram）技術製作的數位替身表演「ABBA旅程」（Abba Voyage），包含22首曲目，且多半是ABBA熱門經典，時長將達1個半小時。