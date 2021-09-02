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上野動物園雙胞胎大貓熊徵名 逾19萬件回覆

中央社東京2日專電
日本東京上野動物園的大貓熊真真6月23日產下雙胞胎寶寶。圖為真真將寶寶抱在懷中並舔舐。美聯社
日本東京上野動物園的大貓熊真真6月23日產下雙胞胎寶寶。圖為真真將寶寶抱在懷中並舔舐。美聯社

日本東京上野動物園今年6月有一對雙胞胎大貓熊誕生，性別分別為一公一母，園方舉行開工徵求命名活動，接獲逾19萬件回覆，經評審後，預計10月中旬以後公布。

日本放送協會（NHK）報導，上野動物園的大貓熊真真今年6月23日產下雙胞胎寶寶，園方為這對一公一母的雙胞胎舉行公開徵求命名的活動，截至8月20日的2週之內收到19萬2712件回覆。

其中，透過網路接獲的回覆有18萬8720件，透過園方等所設的徵求命名箱所接獲的回覆有3992件。

4年前這對雙胞胎的姐姐香香誕生後的公開徵名活動時，接獲逾32萬件回覆。園方研判，這次可能是受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，造訪上野動物園的遊客有限，所以接獲的回覆件數減少。

上野動物園由東京都政府管理，今後將由日本大貓熊保護協會名譽會長、資深藝人黑柳徹子等人所組成的評審委員會開會討論命名一事，也將與擁有這對雙胞胎所有權的中國有關單位進行協商，最後由東京都政府決定名字。

這是上野動物園首度有雙胞胎大貓熊誕生，目前成長情況順利，體重各都逾3600公克，這對雙胞胎的名字將在10月中旬以後公布。

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