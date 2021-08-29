收藏歐洲歷史 第一頂帶有拿破崙DNA的帽子將拍賣

拿破崙皇帝雙角帽，估價10萬英鎊起。（圖：邦瀚斯提供）

今年適逢拿破崙（Napoleon Bonaparte）逝世200周年，相關的紀念活動也在法國陸續登場，紀念這位對法國近代史影響深厚的人物。國際拍賣 行邦瀚斯（Bonhams）將於10月27日於倫敦舉辦以拿破崙為主題的專場拍賣「拿破崙波拿：英國拍賣」，拍賣許多他生前曾經擁有、使用過的物件，其中包括一頂最近才發現、上面有他DNA 的帽子。這些歷史物件也將於9月6日起至10日止到香港 公開展出。

1799年前後，拿破崙開始經常配戴頗有造型感的雙角帽，而為了方便士兵隨時在戰場上識別自己，拿破崙往往把帽子側戴。從此，在油畫中只要出現拿破崙肖像，就幾乎一定會是他配戴著雙角帽的造型，例如Jacques-Louis David於1810年完成的凱旋名作「拿破崙翻越阿爾卑斯山」。

拿破崙的帽子均由巴黎「Poupart et Cie.」公司製作，當中約120頂以名貴純海狸毛皮精製而成，至今已知存世僅不到30例。此次拍賣呈獻的為一頂冬季戰帽，很可能於1806年「耶拿-奧爾施泰特會戰」一役所戴，是目前發現第一頂含拿破崙DNA痕跡的帽子。此帽曾由柏林的戲劇服裝師Leopold Verch所有，他自1880年代初開始，曾為德國舞臺以及普魯士皇家宮廷（Prussian Royal Court）服裝的主要供應商，Verch曾蒐羅各地服裝帽子作為舞臺服裝的設計參考。

這頂帽子被認為是這位法國皇帝私人蒐藏，除了題有「Original Napoleon I」（原屬拿破崙一世）字樣等多項獨特標記，巴黎軍事博物館也證實帽子的尺寸與拿破崙其他雙角帽尺寸及年代相符，另一個細節是常見於此類帽子的皮革防汗帶似乎已被有意去除，這和拿破崙不喜歡汗帶、把帽子汗帶都剪去的習慣也相吻合。

最重要的是，帽子經分子遺傳學家Gerard Lucotte教授以光譜學技術測試過，帽上的一根頭髮確實帶有拿破崙DNA標識，同時，經研究帽子的海狸毛皮等微生物材料後，也確證面料的製作手法與拿破崙其他帽子相同，後期分析更指出製造時期為19世紀早期。Lucotte教授研究結果之法語和英語複本，及該根關鍵的頭髮，將與此帽一起上拍。

此次拍賣一起到香港巡展的拍品，還包括一件由聖海倫娜（St. Helena，拿破崙流放地）的華僑匠人為拿破崙而製之骨製指揮棒、Dihl et Guèrhard瓷製拿破崙大型半身像、拿破崙宮廷畫家Andrea Appiani繪製的肖像「dal vero」」、一枚內含拿破崙頭髮之黃金琺瑯珍珠悼亡胸針、刻有暗碼「拿破崙一世」之Leger-Fortune Alexandre Ricart製法式金鼻菸盒。