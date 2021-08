天文學家：迷你海王星K2-18b 可能有生命跡象

英國 「衛報」(The Guardian)報導,英國劍橋大學天文學家發現新一類適居系外行星,稱為Hycean行星,可能會加快尋找太陽系外生命的速度。

研究人員表示,未來兩三年內,可能在太陽系外找到生命跡象。研究人員一直在尋找跟地球大小、質量、溫度和大氣成分相似的行星,但劍橋大學天文學家認為,宇宙中存在更多可能性。

近期研究發現,「迷你海王星」的半徑是地球的兩倍多,質量是地球的8倍多,也可能適宜居住。

研究人員發現的新類型適居系外行星,稱作Hycean 行星,是熾熱、被海洋覆蓋、大氣中富含氫氣的行星,它們的數量比類地行星還多,也更容易觀測。被稱作迷你海王星的K2-18b,就是其中一個Hycean行星,可能還有更多這類行星存在。

A new class of exoplanet very different to our own, but which could support life, has been identified by Cambridge astronomers, which could greatly accelerate the search for life outside our Solar System! https://t.co/R3LRBMgyZV pic.twitter.com/aUuHtVZhh3