天文學家：迷你海王星K2-18b 可能有生命跡象

英國劍橋大學天文學家發現新一類適居系外行星，稱為Hycean行星。（圖取自 英國劍橋大學推特）

英國 「衛報」（The Guardian）報導，英國劍橋大學天文學家發現新一類適居系外行星，稱為Hycean行星，可能會加快尋找太陽系外生命的速度。

研究人員表示，未來兩三年內，可能在太陽系外找到生命跡象。研究人員一直在尋找跟地球大小、質量、溫度和大氣成分相似的行星，但劍橋大學天文學家認為，宇宙中存在更多可能性。

近期研究發現，「迷你海王星」的半徑是地球的兩倍多，質量是地球的8倍多，也可能適宜居住。

研究人員發現的新類型適居系外行星，稱作Hycean 行星，是熾熱、被海洋覆蓋、大氣中富含氫氣的行星，它們的數量比類地行星還多，也更容易觀測。被稱作迷你海王星的K2-18b，就是其中一個Hycean行星，可能還有更多這類行星存在。

A new class of exoplanet very different to our own, but which could support life, has been identified by Cambridge astronomers, which could greatly accelerate the search for life outside our Solar System! https://t.co/R3LRBMgyZV pic.twitter.com/aUuHtVZhh3 — Institute of Astronomy, Cambridge (@cambridge_astro) August 26, 2021

研究報告第一作者、劍橋大學天文學家馬都蘇漢（Nikku Madhusudhan）說：「Hycean行星大氣中富含氫氣，基本上是個水世界。」他表示，聚焦於Hycean行星，能加速尋找地外生命的努力。

他說：「如果這些行星存在生命，我們兩到三年內就可能首度偵測到生物標誌。」他也說，預計今年11月升空的韋伯太空 望遠鏡（James Webb Space Telescope, JWST），可能有助於這項研究。

發表在「天文物理期刊」（Astrophysical Journal）的研究表示，Hycean行星的定義是大氣中富含氫氣，岩石核心占行星總質量至少10%，水占行星總質量高達90%。

生命甚至可能存在於非常接近恆星運行的Hycean行星的陰暗面，這類Hycean行星被潮汐鎖定，同一側總是面對著恆星，行星兩側是永晝與永夜，永晝側可能熾熱到不宜居，永夜側的液態水則可能存在生命。

研究團隊表示，在Hycean行星上的生命，必然都會是水生生物，因為表面都被海洋覆蓋。馬都蘇漢表示，但這類行星上的生命可能會是什麼形式，仍是懸而未決的問題，「偵測到生物標誌勢必會改變我們對宇宙生命的理解」。