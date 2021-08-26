報駕訓班30年上了千堂課…「特殊體質」讓她考不到駕照

英國47歲女性開車時總是會暈眩。（示意圖／取材自pixabay）

英國 47歲女性絲特德嫚（Isabelle Stedman）過去30年間上了1000堂駕訓班的課，但始終沒考取駕照 ，因為她在開車時總是會暈眩。

絲特德嫚預估她耗費超過1萬英鎊（約1.3萬美元）上課費，無奈只要一上車，「感覺就像從未坐過車一樣，讓人害怕。」

絲特德嫚不明白自己為什麼會如此焦慮和不知所措，感覺就像「大腦被切斷了，失去了幾秒鐘的意識，開到圓環時最糟糕。」

絲特德嫚稱近期參加駕訓班一周集訓課程是「此生最痛苦的一周」，她在課程第3天，緊張地開到一個圓環，接著開始頭暈目眩。等她回過神時，車已經被教練緊急抓住方向盤停到路邊，最後她淚流滿面回家大睡了一場，因為整個經歷讓她「筋疲力盡」。

絲特德嫚17歲跟22歲的孩子現在都在上駕訓班且沒有任何障礙。

絲特德嫚表示：「我很想開車，這樣我就能帶女兒去大學、輕鬆地探望住在各地的家人，但開車太痛苦了，我擔心永遠學不會。朋友提議要開車帶我孩子出門，這讓我很尷尬，我寧願搭計程車也不想依賴別人。」

絲特德嫚自認不討厭開車，但覺得開車這件事對她來說「無法實現」。她還補充自己滴酒不沾，無法成為完美司機實在太浪費了。

絲特德嫚說：「這是一場長達30年的惡夢，希望有一天我能達到目標。」