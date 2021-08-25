阿富汗製片人新電影訴說難民故事 恰反映真實情勢

「我是你」這部電影靈感來自難民故事，有一些場景在阿富汗拍攝。取材自prnewswire.com

阿富汗電影 人柯爾（Sonia Nassery Cole）發行最新電影，訴說1名阿國難民踏上歷盡艱辛穿越5國的危險之旅。電影的人物、情境、場景都讓觀眾想起，現在聚集在喀布爾 機場拼命想逃出生天的絕望人們。

阿富汗出生、現居美國的製片人兼人權活動家柯爾在1980年代逃離阿富汗，當時她年僅15歲。

影片來源：YouTube

柯爾的最新作品「我是你」（I am You，暫譯）講述主人翁馬樹德（Massoud）在父親遭到伊斯蘭國（IS）殺害後，與一名懷孕醫師和一個老人一起離開家鄉，踏上無比艱辛的旅程，朝向安全棲身之地德國邁進。

「我是你」這部電影在2018年至2019年初完成製作，靈感來自難民故事，有一些場景在阿富汗拍攝。

柯爾說，這部片受到COVID-19疫情影響，延後至今年6月才正式上映，但這個時機正好。

柯爾告訴路透：「現在電影上映了，我認為，它的上映時機對全世界來說都很重要。」

柯爾說：「『我是你』正是現在發生在阿富汗的事情。這是關於一個年輕男孩、一個懷孕25歲女孩和一個老人因為受到不同威脅，被迫離開阿富汗的故事。」

過去一週以來，喀布爾機場擠滿成千上萬名阿富汗人。塔利班接管阿國後，他們因害怕遭到報復和嚴酷統治，多日來已用盡方法，只求擠上離開的班機。

以「黑色鬱金香」（The Black Tulip，暫譯）、「養家餬口的人」（The Breadwinner，暫譯）聞名的柯爾表示，她接到家鄉同胞的求救電話，正努力幫助他們離開當地。

柯爾說：「我正與許多團體合作，也已成功營救多人，讓他們來到美國。他們都是記者，他們的生命受到嚴重威脅，我想救更多人，我也希望把他們的故事告訴觀眾。」