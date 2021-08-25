我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生公司：疫苗補強針有助於提高保護力

撤離大限在即 外媒：西方人遭神學士阻撓前往機場撤離

阿富汗製片人新電影訴說難民故事 恰反映真實情勢

中央社／喀布爾24日綜合外電報導
「我是你」這部電影靈感來自難民故事，有一些場景在阿富汗拍攝。取材自prnewswire.com
「我是你」這部電影靈感來自難民故事，有一些場景在阿富汗拍攝。取材自prnewswire.com

阿富汗電影人柯爾（Sonia Nassery Cole）發行最新電影，訴說1名阿國難民踏上歷盡艱辛穿越5國的危險之旅。電影的人物、情境、場景都讓觀眾想起，現在聚集在喀布爾機場拼命想逃出生天的絕望人們。

阿富汗出生、現居美國的製片人兼人權活動家柯爾在1980年代逃離阿富汗，當時她年僅15歲。

影片來源：YouTube

柯爾的最新作品「我是你」（I am You，暫譯）講述主人翁馬樹德（Massoud）在父親遭到伊斯蘭國（IS）殺害後，與一名懷孕醫師和一個老人一起離開家鄉，踏上無比艱辛的旅程，朝向安全棲身之地德國邁進。

「我是你」這部電影在2018年至2019年初完成製作，靈感來自難民故事，有一些場景在阿富汗拍攝。

柯爾說，這部片受到COVID-19疫情影響，延後至今年6月才正式上映，但這個時機正好。

柯爾告訴路透：「現在電影上映了，我認為，它的上映時機對全世界來說都很重要。」

柯爾說：「『我是你』正是現在發生在阿富汗的事情。這是關於一個年輕男孩、一個懷孕25歲女孩和一個老人因為受到不同威脅，被迫離開阿富汗的故事。」

過去一週以來，喀布爾機場擠滿成千上萬名阿富汗人。塔利班接管阿國後，他們因害怕遭到報復和嚴酷統治，多日來已用盡方法，只求擠上離開的班機。

以「黑色鬱金香」（The Black Tulip，暫譯）、「養家餬口的人」（The Breadwinner，暫譯）聞名的柯爾表示，她接到家鄉同胞的求救電話，正努力幫助他們離開當地。

柯爾說：「我正與許多團體合作，也已成功營救多人，讓他們來到美國。他們都是記者，他們的生命受到嚴重威脅，我想救更多人，我也希望把他們的故事告訴觀眾。」

阿富汗 電影 喀布爾

上一則

8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥

延伸閱讀

探親成生離死別？妻小受困阿富汗 費城男：綠卡也沒用

探親成生離死別？妻小受困阿富汗 費城男：綠卡也沒用
阿富汗女性領袖、維權者、記者…美將人道救援助撤離

阿富汗女性領袖、維權者、記者…美將人道救援助撤離
再斷神學士財源 世銀暫停資助阿富汗 憂婦女處境

再斷神學士財源 世銀暫停資助阿富汗 憂婦女處境
神學士會見中國駐阿大使 北京：有暢通、有效溝通

神學士會見中國駐阿大使 北京：有暢通、有效溝通

熱門新聞

萊西把老公枕頭拿去洗，骯髒畫面讓她直呼太恐怖。（取材自TikTok）

影／老公5年沒洗枕頭飄異味 妻一洗見「驚人畫面」崩潰

2021-08-21 02:28
外傳蘋果有機會在9月14日像去年一樣舉行線上發表會，公布最新的iPhone 13系列。（取材自推特）

iPhone 13 Pro「8大配色」曝光？4色被嫌：廉價又山寨

2021-08-20 23:21
妮可基嫚與湯姆克魯斯曾經宛如好萊塢王妃和王子，到哪都是矚目焦點。（路透資料照片）

妮可基嫚與湯姆克魯斯離20年不後悔 因為這個理由

2021-08-16 19:49
女跟初次約會對象吃飯，後座陌生人遞紙條警告她快逃！（取材自推特）

和新對象約會喝咖啡 她突收「快逃」警告紙條

2021-08-18 21:42
男老師忘記關視訊鏡頭，與女伴激戰過程被錄下。（截圖自推特）

影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰

2021-08-23 03:34
一位日本太太和情夫婚外情長達20年，甚至生下兩個女兒，都長得和情夫很相似。示意圖，非當事人及事物。（ingimage）

結婚當天得知夫劈腿同事 人妻偷吃20年生2女都像「他」

2021-08-24 02:44

超人氣

更多 >
「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見
美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答
世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙
河中有「屍體」消防隊趕來打撈 男醒來：我在睡覺

河中有「屍體」消防隊趕來打撈 男醒來：我在睡覺