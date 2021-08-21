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加州力破疫苗懷疑論 推「抗疫超人大戰COVID-19」

中央社／加州聖伯納地諾20日綜合外電報導
肩掛黃色披風的「抗疫超人」站在加州聖伯納地諾市教育劇場的舞台上，醫學就是他用來打擊萬惡新型冠狀病毒的超能力。他成功說服了兩名青少年去接種疫苗，在防疫的戰場上再下一城。Getty Images
肩掛黃色披風的「抗疫超人」站在加州聖伯納地諾市教育劇場的舞台上，醫學就是他用來打擊萬惡新型冠狀病毒的超能力。他成功說服了兩名青少年去接種疫苗，在防疫的戰場上再下一城。Getty Images

美國近期COVID-19病例激增，疫苗施打卻陷入瓶頸。為鼓勵民眾接種，民間群策群力，以電影產業聞名的加州，就有一個社區塑造「抗疫超人」，專門打擊疫苗相關謠言。

肩掛黃色披風的「抗疫超人」（Captain Empathy）站在加州聖伯納地諾市（San Bernardino）教育劇場的舞台上，醫學就是他用來打擊萬惡新型冠狀病毒的超能力。他成功說服了兩名青少年去接種疫苗，在防疫的戰場上再下一城。

導演沙納布利亞（Valentina Sanabria）說：「我們認為，這齣戲是教育大眾認識疫苗重要性的一種方法，尤其是青少年。」

她表示：「許多人抗拒疫苗…原因在謠傳疫苗內有微晶片等等…沒有足夠時間去好好了解以增長自己的知識。」

法新社報導，在美國，凡是12歲以上民眾都可隨處免費接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，但迄今僅有51%人口完整接種。

這麼低的疫苗覆蓋率讓醫界相當擔心。醫師們指出，全美近期病例因Delta變異株擴散而暴增，感染者多半是未接種疫苗的人，尤其是觀念比較保守的南方各州少數族裔和窮困社區居民。

「抗疫超人大戰COVID-19」（Captain Empathy vs. Covid-19）這齣戲是社區發起的行動，旨在對抗疫苗懷疑論。劇中反派背著滿是棘狀突起的殼，散播有關疫苗的謊言。

飾演抗疫超人的查維斯（Natanael Chavez）說：「我們這麼做是要戳破錯誤資訊，不打疫苗會讓全家人陷入染疫風險中。」

抗疫超人似乎很能勝任他的工作，他至少已成功說服了一名劇組成員去打疫苗。

26歲的培瑞斯（Julia Perez）在劇中飾演一名原本不願接種疫苗的女孩，她說：「我原本以為，既然已經感染過COVID-19，就有了抗體，不需要再打疫苗。但我在這裡學到，（打疫苗）很重要。」

培瑞斯扮演的角色經過一番教育後終於願意打疫苗，現實中，她也準備好要預約接種時間了。

疫苗 教育 加州

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