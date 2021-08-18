心理專家分析 擁有這3特點更快樂、人緣更好

人生有時候不要臉，能活得更快樂。圖／摘自Pelexs

你是愛面子的人，還是「不要臉」的人？身旁有些人總是愛面子，做任何事情都有條有理，雖然會讓大家羨慕，而且他們總展現出一種無與倫比的氣場，但總讓人感覺難親近；反之，比較不要臉的人，每天總是開開心心，卻總是人緣很好，因此心理學家分析後，發現開始「學著不要臉」，可能會讓生活更快樂。

這裡說的「不要臉」，不代表是真的不要臉，而是要懂得隨心所欲做自己，也不用刻意在乎別人的想法，也不用給自己太多框架，懂得自嘲，甚至帶點自戀，面對挫折時，更能夠好好承受。以下3個特點都掌握，更能夠學會「不要臉」。

一、懂得自戀，建立自信

提到自戀，很多人都會有負面印象，但其實「自戀」，也能是給自己自信與自尊。要當個有自信的人，某種程度上其實也是帶點自戀，自戀的人常被說「不要臉」，但就是要懂得愛自己，面對挫折時，才能夠更鼓勵好好面對。

相反的，若不自戀，可能對自己的自信也沒有那麼強，面對別人的流言蜚語，或甚至做事失敗時，更容易遇到挫折。

交朋友要有原則。圖／摘自Pelexs

二、用真實面貌交朋友

身旁中人緣好的人，蠻多都是帶來笑容與陽光的人，他們都對自己充滿自信，甚至懂得自嘲，把笑容感染給周遭的人。比起愛面子的人來說，帶點「不要臉」的人，更容易用真實面貌交朋友，反而會讓人員更好。

過於愛面子的人，可能會因為自己的限制，面對不喜歡的事情，不一定會說不，但不要臉的人，會更明確知道自己要什麼，勇敢說出正確的反應，真實的面貌更吸引人。

三、強化自我療癒功能

人，最常相處的人就是自己，做到自戀、做自我的人，因為更了解自己，也不會刻意去改變很多事情，因此反而要加強自我療癒的功能，懂得與自己對話，給自己加油打氣，這樣能提升抗壓力，遇到困難也會迎刃而解，充滿活力的面對人生。

所以人生適度的「不要臉」，會讓生活更開心，但得要適度，不要臉不代表自私自利，不顧他人感受，重點回歸內心，建立自信，勇於嘗試與突破吧。