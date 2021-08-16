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他近50年吃下3.2萬個麥當勞大麥克 打破金氏世界紀錄

編譯中心／綜合報導
美國67歲戈斯克最愛大麥克漢堡。（取材自金氏世界紀錄官網）
美國67歲戈斯克最愛大麥克漢堡。（取材自金氏世界紀錄官網）

美國67歲男性戈斯克（Donald Gorske）過去49年間吃了3萬2340個麥當勞「大麥克漢堡」，打破金氏世界紀錄。

戈斯克提到自己最愛吃漢堡，平均每天吃2個大麥克漢堡日復一日，明年即將邁入第50個年頭：「麥當勞的大麥克漢堡是全世界最棒的三明治！當我喜歡某樣東西時，就會一直堅持下去。」

戈斯克與大麥克漢堡在1972年5月17日他買第一輛車時結緣。當時他開車去麥當勞首次買了3個大麥克漢堡，吃下去後他說：「我可能會在餘生一直吃這些漢堡。」從那天起戈斯克開始保留每一個漢堡包裝和收據，並按年份收藏及標示。

戈斯克保留每一個大麥克漢堡包裝和收據，並按年份收藏及標示。（取材自金氏世界紀錄官...
戈斯克保留每一個大麥克漢堡包裝和收據，並按年份收藏及標示。（取材自金氏世界紀錄官網）

戈斯克的妻子柯絲可（Mary Corske）透露他們第一次見面時，戈斯克沒有表明自己對大麥克漢堡的痴迷，柯絲可只知道他每天都吃，有時也會幫他買，但柯絲可沒有意識到這件事「會永遠持續下去」。

戈斯克說為了保持健康，他以2個漢堡代替日常飲食，而且不吃薯條，每天還會步行約9公里。

來源：Guinness World Records

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