他近50年吃下3.2萬個麥當勞大麥克 打破金氏世界紀錄

美國 67歲男性戈斯克(Donald Gorske)過去49年間吃了3萬2340個麥當勞 「大麥克漢堡」,打破金氏世界紀錄。

戈斯克提到自己最愛吃漢堡,平均每天吃2個大麥克漢堡日復一日,明年即將邁入第50個年頭:「麥當勞的大麥克漢堡是全世界最棒的三明治!當我喜歡某樣東西時,就會一直堅持下去。」

Donald Gorske has kept track of every burger he's eaten since 1972, filing away receipts and keep the Big Mac boxes. https://t.co/vVAbSXgA1A