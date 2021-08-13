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女子乳房硬塊 真空抽吸切片確認良性纖維腺瘤

記者江良誠／南投報導
南投醫院外科醫師透過真空抽吸切片檢查，確認病患罹患良性的乳房纖維腺瘤。圖／南投醫院提供
南投醫院外科醫師透過真空抽吸切片檢查，確認病患罹患良性的乳房纖維腺瘤。圖／南投醫院提供

許多女性乳房出現硬塊，都擔心罹患乳癌。台灣南投醫院外科醫師黃信傑說，乳房硬塊不一定是腫瘤，月經期間、哺乳期也可能出現疑似硬塊，另外良性腫瘤機率也很高。他建議若發現乳頭凹陷、乳房皮膚變化、摸到腫塊婦女應盡早就醫，定期乳房篩檢也很重要，才能早日發現癌症並治療。

南投40歲劉姓女子摸到左側乳房小腫塊，一個月後仍未消失有點擔心，到南投醫院看診，經超音波檢查發現1.7公分的腫瘤，黃信傑進一步安排真空抽吸切片檢查，幸好是良性纖維腺瘤，僅需定期追蹤觀察。

黃信傑說，乳房纖維腺瘤是女性常見良性腫瘤，形狀完整、平滑、規則，大多呈現橢圓形，因此乳房出現硬塊，女性朋友不用太恐慌，但若除了硬塊外，還發現乳頭凹陷、乳房皮膚變化應盡早就醫，醫師會依據患者狀況安排乳房超音波等相關檢查。如果懷疑是惡性腫瘤，會進一步切片檢查，來獲得病理組織，當作後續治療的依據。

常見的切片種類有傳統手術切片、粗針切片及真空抽吸切片，適用的範圍、傷口的外觀也不同，醫師會依據患者狀況討論適合檢查方法。乳房組織真空抽吸切片，是使用超音波導引，藉由超音波設備，在儀器上看到即時影像，進而穿刺切片。

切片針因為附加真空抽吸的功能，故具有真空抽吸以及切取的雙重功能，能夠取出更多倍的檢體量，而且傷口約0.5公分，比傳統手術切片的傷口小，取出的檢體比粗針穿刺切片的量多。

乳癌是台灣女性癌症第一位，佔女性十大癌症死因第三位，許多觸摸不到的腫瘤或是異常的病灶，能夠藉由篩檢提早發現。醫師提醒不要輕忽乳房腫塊，就算是良性腫瘤也應定期追蹤。

腫瘤 癌症 台灣

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