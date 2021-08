你點了嗎？這隻貓掀全球點擊大戰 被稱「平民版奧運」

東京奧運 剛結束,但各國民眾想要奪牌的意志絲毫未減,近日網路上瘋傳經典迷因「PopCat」的點擊大戰,網友只要動動手,對著網頁瘋狂點擊,就能為自己國家衝點擊數排名,被笑稱為「平民版奧運」。

「PopCat」的本尊是一隻名為Oatmeal的貓咪,有一次牠為了「恫嚇」蟲子將嘴巴張開又閉上,這一幕剛好被飼主拍下分享到朋友圈,飼主的朋友也覺得很有趣,又將Oatmeal的嘴巴後製為一張一閉的影片,背景音加上啵啵聲上傳到網路,沒想到意外造成風潮,成為熱門迷因。

So there's a video with some images of my cat Oatmeal out and here's the full clip of him chirping at a bug. pic.twitter.com/4MVTWiIknc