你點了嗎？這隻貓掀全球點擊大戰 被稱「平民版奧運」

最近網路上掀起「PopCat」的點擊大戰。（翻攝自popcat網站）

東京奧運 剛結束，但各國民眾想要奪牌的意志絲毫未減，近日網路上瘋傳經典迷因「PopCat」的點擊大戰，網友只要動動手，對著網頁瘋狂點擊，就能為自己國家衝點擊數排名，被笑稱為「平民版奧運」。

「PopCat」的本尊是一隻名為Oatmeal的貓咪，有一次牠為了「恫嚇」蟲子將嘴巴張開又閉上，這一幕剛好被飼主拍下分享到朋友圈，飼主的朋友也覺得很有趣，又將Oatmeal的嘴巴後製為一張一閉的影片，背景音加上啵啵聲上傳到網路，沒想到意外造成風潮，成為熱門迷因。

So there's a video with some images of my cat Oatmeal out and here's the full clip of him chirping at a bug. pic.twitter.com/4MVTWiIknc — Xavier (@XavierBFB) October 11, 2020

有網友搭上這股熱潮，特地將Oatmeal的影片製作成點擊器，網友只有對著畫面的貓咪「瘋狂點擊」就對了，只要貓咪嘴巴張開就得一分，不過點擊太快會讓貓咪反應不及會變成「紅眼」，這樣點擊的分數就不會被列入。

因為搭上東京奧運賽事，這個小遊戲意外掀起各國「點擊大戰」，許多網友紛紛為自己的國家衝榜，截自美東時間12日1時，目前點擊賽的榜首是芬蘭，台灣 排第二，瑞典 排第三。有趣的是，網友發現北韓也有參戰，目前位居榜上第187名，但只有一人點擊，被許多網友笑稱「金正恩也來玩了」。

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