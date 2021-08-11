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盜走6億元加密幣 再還2.6億 駭客：為了好玩

編譯洪啟原／綜合外電
加密貨幣交易平台Poly Network 11日說，駭客已歸還2.6億美元贓款。(路透)
加密貨幣交易平台Poly Network 11日說，駭客已歸還2.6億美元贓款。(路透)

駭客網攻的一家加密貨幣交易平台周三（11日）表示，駭客已歸還2.6億美元贓款，遭竊取的總額為6.13億美元。

經營點對點交易的去中心化金融平台Poly Network推文表示，駭客已歸還2.6億美元，但仍有3.53億美元尚未歸還。這是史上最大規模的加密貨幣搶案之一。

這個平台允許用戶在不同區塊鏈上交換加密貨幣，該公司10日表示遭到駭客盜走加密幣，呼籲歸還贓款，否則揚言採取法律行動。

區塊鏈取證公司Chainalysis表示，駭客利用Poly Network數位合約中的漏洞犯案，這些合約主要是轉移不同區塊鏈之間的資產。

根據加密貨幣追蹤公司Elliptic和Chainalysis分享的數位訊息，號稱發動這起網攻的駭客表示，這麼做只是「為了好玩」，想在其他人利用這個缺陷前，搶先揭露這個漏洞。

這名駭客表示，歸還部分加密貨幣「一直都在計畫中」，強調「我對這些錢不大感興趣」。由於駭客身分不明，路透無法查核這些消息的真實性。

Elliptic聯合創辦人Tom Robinson表示，駭客決定歸還部分贓款，可能是因對金額龐大的加密貨幣贓款如何洗錢感到頭痛。

駭客 貨幣

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