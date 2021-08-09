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超市章魚特價不到1元 素食男怒批人類「不配擁有世界」

編譯中心 / 綜合報導
章魚特價竟不到1美元。（取材自twitter@RainbowWookey）
章魚特價竟不到1美元。（取材自[email protected]

英國純素主義男性瑋柏（Justin Wookey Webb）日前在曼徹斯特郊區Morrisons超市發現章魚肉貼黃標出清，價格從原來的1.41英鎊（約1.52美元）降到36便士（約0.5美元），直批人們如此惡劣對待海洋最神奇的生物之一，「不配擁有這個世界」。

瑋柏痛心指出：「20分鐘後，它會像垃圾一樣被扔進垃圾桶。」瑋柏的分享引起其他網友的共鳴表示：「我受夠這個世界對魚和許多動物的方式」、「我64歲了，現在比以往更糟，各種虐待動物的情況都是為了錢」、「太可怕了。章魚是聰明的生物，能識別臉孔並與人互動。牠們不該被吃掉」。

動物保育福利基金會（Conservative Animal Welfare Foundation）創始人普拉特（Lorraine Platt）也譴責了這家超市：「這件事展現我們是如何貶低世界其他生物的價值。我認為你甚至無法用36便士買到一條巧克力棒。」

普拉特還說章魚是高度聰明、有知覺的動物，直言看到這張章魚被收縮包裝的照片「令人心碎」。

Morrisons超市回覆：「這是當地最常見的章魚物種，比一般章魚尺寸小得多。這種物種可以1歲成熟，尺寸約為5-12公分（雌性往往比雄性大）。雖然盡力依據客戶需求管理庫存，但並不總是做得很好。有時我們為了確保不浪費食物，確實提供極少的限量特價作為最後的手段。」

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