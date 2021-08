超市章魚特價不到1元 素食男怒批人類「不配擁有世界」

英國 純素主義男性瑋柏(Justin Wookey Webb)日前在曼徹斯特郊區Morrisons超市發現章魚肉貼黃標出清,價格從原來的1.41英鎊(約1.52美元)降到36便士(約0.5美元),直批人們如此惡劣對待海洋最神奇的生物之一,「不配擁有這個世界」。

瑋柏痛心指出:「20分鐘後,它會像垃圾一樣被扔進垃圾桶。」瑋柏的分享引起其他網友的共鳴表示:「我受夠這個世界對魚和許多動物的方式」、「我64歲了,現在比以往更糟,各種虐待動物的情況都是為了錢」、「太可怕了。章魚是聰明的生物,能識別臉孔並與人互動。牠們不該被吃掉」。

動物保育福利 基金會(Conservative Animal Welfare Foundation)創始人普拉特(Lorraine Platt)也譴責了這家超市:「這件事展現我們是如何貶低世界其他生物的價值。我認為你甚至無法用36便士買到一條巧克力棒。」

普拉特還說章魚是高度聰明、有知覺的動物,直言看到這張章魚被收縮包裝的照片「令人心碎」。

Morrisons超市回覆:「這是當地最常見的章魚物種,比一般章魚尺寸小得多。這種物種可以1歲成熟,尺寸約為5-12公分(雌性往往比雄性大)。雖然盡力依據客戶需求管理庫存,但並不總是做得很好。有時我們為了確保不浪費食物,確實提供極少的限量特價作為最後的手段。」

36 pence for a dead baby octopus, one of the most amazing creatures to ever swim the seas.



I swear we do not deserve this world. 😢 pic.twitter.com/ln0yjeQcpv