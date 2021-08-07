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梅根、凱特妯娌較勁雙贏？同獲「英國最具影響力女性」

記者蘇詠智／即時報導
凱特（左）與梅根（右）在公開場合還有說有笑，從未明顯鬧不和。（路透資料照片）
凱特（左）與梅根（右）在公開場合還有說有笑，從未明顯鬧不和。（路透資料照片）

都以平民百姓之身嫁入英國王室的哈利王子之妻梅根、威廉王子之妻凱特，過去一度讓外界期待她們成為好姐妹，然而性格大不同的她們，沒有太多交集，於是又被媒體描繪成「死對頭」，甚至還有互相逼哭對方的傳聞等等。不管妯娌較勁是否屬實，有一件事倒是真的，那就是英國版「VOGUE」雜誌，每年會點名最具影響力的25位女性，梅根曾經因為對公益的積極連續兩年上榜，去年難得一度消失，卻變成凱特來頂替她的位子。

去年初梅根和哈利主動發布要卸下王室重要成員身分的聲明，不巧就在凱特的生日前一天，全球焦點都在哈利和梅根上，凱特雖然沒有公開抱怨，心中不可能不生氣，卻也還是忍了下來，繼續維持「王室好媳婦」以及英國未來王后的端莊優雅形象，但她的粉絲可沒有要忍，更加視梅根為眼中釘，在網路上發動高強度的攻擊，妯娌之間被外界炒作得彷彿勢同水火、沒有和平共存的可能。

但英國版「VOGUE」今年就把梅根和凱特一同列上名單，其他還有時尚名家薇薇安魏斯伍德、影集「柏捷頓家族：名門韻事」女主角菲碧戴妮佛等，兩位王子的妻子都因為在公眾事務和慈善活動的推行上表現卓越，難以忽視而上榜，「VOGUE」並沒有踩低或捧高誰，讓凱特和梅根終於能夠雙贏。

梅根 凱特 英國

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