福原愛諂媚中國？日本民眾火大了 怒嗆「出賣靈魂」

福原愛講到婚變又快要哭出來。（取材自微博）

福原愛 日前接受中國 媒體專訪，泫然欲泣感謝中國粉絲支持。因為被問到之前婚變，她難過道：「那時我真的很痛苦。」並激情告白「我可以活到今天，真的是中國人這樣的支持我，真的很感謝他們」。日本 媒體「週刊女性PRIME」將這段訪問內容結合台灣媒體觀點整合報導，立刻引發日本網友怒火，砲轟不想再看到福原愛。

福原愛積極向中國輸誠，看在日本民眾眼中根本難以理解。日本網友最在意的兒女教養問題，她至今沒有解決，重新復出工作，既不是接受日媒專訪也不是接受台媒訪問，而是選擇了中國媒體，令日本網友大呼莫名其妙。加上福原愛受訪時一度悲從中來，日本網友痛批她把自己營造成受害者，但一切都是她自作自受。邀請她復出講評的富士電視台一併遭罵，多人留言完全不想再看到福原愛，認為她已經「出賣靈魂」，不如移居中國，對她極度厭惡。

不過就算上千條留言全都一面倒斥責她，福原愛照樣成功收獲廣大中國粉絲們的心，微博湧入大量加油訊息，受訪影片被瘋狂轉發，之前奧運賽事的情結早就煙消雲散，所有人大讚福原愛就是「自己人」，對她既是讚許又是心疼。

尤其福原愛說得一口流利北京腔，切換成東北方言發音更是地道，更讓中國網友心服口服，每次發文、影片都會衝上微博熱搜，這回也不例外，討論度強壓中國選手奧運賽況。日媒先前披露福原愛復出後的通告價碼和未來動向預測，如今以她在中國網路上的聲量，可能很快就會有中國工作邀約上門。