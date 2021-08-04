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炎夏出汗多 泌尿科醫師提醒多喝水 減少尿路結石機率

記者邱瑞杰／基隆報導
衛福部基隆醫院體外震波碎石中心，運用電波擊碎石頭成細小沙粒，再由病人大量喝水隨尿液排出。圖／基隆醫院提供
衛福部基隆醫院體外震波碎石中心，運用電波擊碎石頭成細小沙粒，再由病人大量喝水隨尿液排出。圖／基隆醫院提供

炎夏時尿路結石發生機率升高，一旦發生會突然感到劇烈腰痛，痛到讓人臉色發白、冷汗直冒、坐立難安。台灣衛福部基隆醫院泌尿科主任許汶蒼提醒民眾，夏天多喝水，少憋尿，調整飲食，多運動。如果察覺結石可就醫，現代體外震波碎石機器設計精密，可有效協助解除病症。

許汶蒼表示，腎臟製造尿液後，經由輸尿管到膀胱，再經尿道排出體外，尿路結石就是在泌尿道內產生的結晶物質。

引起尿路結石的主因包括尿液減少，夏季如果出汗多、喝水少，或是常腹瀉機率會提高。此外個人體質因素或經常尿滯留，長期大量飲用乳類，吃過多的肉類、動物內臟、海鮮也是危險因子。

許汶蒼說，尿路結石的症狀也括腰部鈍痛或腎部絞痛，可能反射到男性睪丸，女性膀胱。有人會胃腸不適導致腹脹、下痢、反胃、嘔吐，或是出現尿急、排尿不順、發燒或發冷，嚴重者出現血尿。

基隆醫院新成立泌尿科整合醫療中心，對面就是體外震波碎石中心。民眾求診經醫師評估可能是結石問題，可立即安排尿液檢查及超音波、放射診斷科檢查。必要時電腦斷層、靜脈注射泌尿道顯影檢查，診斷結石位置，當天安排震波擊碎石頭成細小沙粒。

患者接受體外震波碎石術後應多喝開水，每天維持2000C.C以上，以利碎石排出。碎石經過輸尿管排出體外時，部分病人會產生腎絞痛或輕微血尿，可用藥物及大量飲水來控制。若有嚴重腎絞痛、高燒、嚴重血尿等異常現象，則要立即就醫。

衛福部基隆醫院體外震波碎石中心，運用電波擊碎石頭成細小沙粒，再由病人大量喝水隨尿...
衛福部基隆醫院體外震波碎石中心，運用電波擊碎石頭成細小沙粒，再由病人大量喝水隨尿液排出。圖／基隆醫院提供

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