完全搞錯重點 法國總統拍片 意外讓「這件T恤」暴紅

法國總統馬克宏2日發布一則影片，並試圖說服法國年輕人接種疫苗，不料影片發布數小時後，全國關注的點不再是疫苗，而是馬克宏身上那間印有「神秘符號」的T恤。（取材自推特）

法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）2日發布一則影片，試圖說服法國年輕人接種疫苗 ，不料影片發布數小時後，全國關注的點不是疫苗，而是馬克宏身上那間印有「神秘符號」的T恤。

據「衛報」報導，在影片中馬克宏一改標誌性的灰色西裝、白襯衫和領帶，而是穿上黑色短袖T恤，不過原先想呼籲年輕人接種疫苗的目的未達成，隨之而來的是一連串猜測和推論，眾人對T恤上類似白色貓頭鷹的圖案更感興趣。

究竟這個由幾何形狀組成的貓頭鷹標誌是什麼意思，是否在暗示什麼訊息呢？最初的理論認為它是「波西米亞俱樂部」（Bohemian Club）的標誌。波西米亞俱樂部是一個政治團體、1872年在加州成立，以美國 人眼中的美好年代「歐洲波西米亞運動」命名，是資產階級的反主流文化。

如今它是一個由來自美國、歐洲和亞洲的商人和政治家組成的純男性俱樂部，但波西米亞俱樂部雖然有貓頭鷹標誌，但與馬克宏T恤上的又有些許不同。

其他人則推論，法語中有兩個詞在英語中翻譯為「貓頭鷹」（Owl），包括「hibou」（意思是帶有羽毛耳簇的貓頭鷹）和「chouette」（沒有簇絨的貓頭鷹）。而hibou是厄運的象徵，或者對羅馬人來說是「死亡的使者」，最壞的情況是代表「黑魔法」，最好的情況是「悲傷、孤獨和憂鬱」的象徵。相比之下chouette是希臘女神雅典娜的僕人，是凱爾特文化的精神導師，也是法語中的一個術語、意思是「超級」。

法國當局尚未對有關這件T恤的問題作出官方回應，然而網路上一件類似的T恤竟然隨之爆紅，以一件19.99歐元的價格出售、更被命名為「馬克宏Tik-Tok T恤」。