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梅根生日跟歐巴馬同一天 加州慶祝派對被迫低調

記者蘇詠智／即時報導
梅根的40大壽傳將低調慶祝，出乎各方意料。（路透資料照片）
梅根的40大壽傳將低調慶祝，出乎各方意料。（路透資料照片）

在英國媒體與民眾眼中，一向最愛出風頭、無論如何都要成為話題焦點的哈利王子之妻梅根，在別具意義的40大壽，竟然沒有特別盛大慶祝的計畫，顯然非常不符合她給人的印象，專門報導明星與名流八卦的pagesix網站，表示她剛好和美國前總統歐巴馬同樣在8月4日過生日，歐巴馬整整大她20歲，因此今年要過60大壽，已經先一步邀請了475位名流到他位於麻薩諸塞州的小島別墅上參加生日派對，這之中就包括了梅根的演藝圈友人如歐普拉(Oprah Winfrey)、喬治克魯尼(George Clooney)，以及影壇巨導史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)等，梅根搶賓客輸一步，家裡又在美國西岸的加州，連在歐巴馬的派對上露臉、一起度過生日都不可能辦得到。

梅根被英國媒體形容成哈利王子一連串叛逆行為的幕後推手，受不了在英國王室被壓抑、無法說出自己的聲音，哪知離開了王室回到故鄉美國，所有爭議並未停歇，依舊引來不少大西洋對岸的民眾和媒體批評。她始終我行我素，沒有太管各方的聲音，可惜碰上了在政治圈輩分更高出一大截的歐巴馬，不得不甘拜下風。

歐巴馬將在60歲生日當天邀請近500位來賓，盛大慶祝。（路透資料照片）
歐巴馬將在60歲生日當天邀請近500位來賓，盛大慶祝。（路透資料照片）

事實上，有不少美國報導稱她與哈利和各大平台之間的合約，手法宛如歐巴馬卸任美國總統後的動作，幾乎以歐巴馬為師，這回祖師爺先出手，她毫無招架之力。

不過pagesix也稱，哈利還是有可能自己為梅根慶祝，他們家附近亦不乏慶生的好地點，且梅根兩個月前才生瞭小女兒莉莉，本來就還忙著在照料小孩，沒有馬上能夠大張旗鼓辦生日會，低調一點、和老公孩子們一起過，也是個合理的選擇。

梅根 歐巴馬 美國

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