想和寵物窩著睡…他做出「巨兔圖」圓夢 網讚太可愛

日本twitter網友「TAKUMI」合成的「巨兔圖」，讓網友大讚太可愛了。（取材自推特）

飼養小動物的人，是否想像過如果寵物和自己一樣大，會形成怎麼樣的光景呢？日本 一位網友，就利用照片合成技術，模擬出自己和「寵物巨兔」共同生活的景象，可愛的照片吸引到不少網友的討論。

根據日本媒體「URBAN LIFE METRO」報導，日本twitter網友「TAKUMI」最近分享一系列照片，內容是他和一隻巨大兔子的生活照，例如一起用餐、或抱著毛茸茸的兔子入眠等等畫面，彷彿他家中真的養了隻和人一樣巨大的兔子一般。

日本一位網友用照片合成技術，做出「巨兔圖」一圓和兔子共同生活的夢想。（取材自推特）

當然，這些並不是真正的兔子照。飼養兔子的TAKUMI表示，所有飼養小動物的人，都曾有過「和自己等身大寵物一起睡覺」的夢想，因而以此為靈感，進行一系列的合成照片。由於他的技術相當出色，所以幾乎看不太出來有合成的痕跡，讓照片看起來更像有那麼一回事。

日本一位網友用照片合成技術，做出「巨兔圖」一圓和兔子共同生活的夢想。（取材自推特）

網友們也紛紛表示「這什麼太可愛了吧」、「好大隻」、「好讚！想埋進去」、「我的夢想」、「這就是兔子該有的尺寸」、「這樣沒辦法工作 了吧，整天會抱在兔子懷裡睡覺」、「也應該來一個貓咪版的」、「居然不是玩偶喔」、「好想要這種沙發」、「根本是浪費才能（稱讚意味）」。