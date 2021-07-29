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巴黎「電動滑板車大盜」 劫走350萬元珠寶一天後被捕

編譯周辰陽／綜合報導
法國巴黎27日下午發生一名男子從奢侈品店劫走價值高達300萬歐元的珠寶，隨後騎著電動滑板車逃之夭夭。(路透/Abaca Press)
法國巴黎27日下午發生一名男子從奢侈品店劫走價值高達300萬歐元的珠寶，隨後騎著電動滑板車逃之夭夭。(路透/Abaca Press)

法國巴黎27日下午發生一樁大膽搶案，一名男子從奢侈品店劫走價值高達300萬歐元（約354萬美元）的珠寶，隨後騎著電動滑板車逃之夭夭。但警方經過一天追查，在法國東部逮捕兩名外籍嫌犯，多數珠寶也已追回。

泰晤士報引述警方發布消息與外洩的監視器影像報導，這起搶案發生在香榭麗舍大道附近的尚美（Chaumet）門市。外貌看似年約50歲的嫌犯穿著一身灰色西裝上門，店員相信他是一位富有的消費者，就把人迎入店內，將一系列的珠寶放在一起展示。

不過，男子隨後掏出一把手槍，語帶恐嚇地告訴店員，他已在店內安裝爆裂物，只要他們敢報警就會引爆，隨後不僅劫走珠寶，還帶走門市的鑰匙。他先用鑰匙將店員反鎖店內，接著騎上租來的電動滑板車逃離。從監視器畫面可發現，他狀似從容不迫，也沒打算掩蓋自己的臉龐。

轄區包含香榭麗舍大道的巴黎第八區區長多特賽爾（Jeanne d'Hauteserre）大力斥責搶匪的行徑之餘，也質疑遇劫的尚美門市保全措施不夠周到。附近一家咖啡店的老闆則告訴記者，影星尚-克勞德．范．達美（Jean-Claude Van Damme）正好到對面的一間眼鏡行，將服務生與客人的注意力吸走，所以完全沒注意到珠寶店被搶。

警方表示，被捕兩名嫌犯持有蒙特內哥羅的身分證明文件，年紀分別是44歲與54歲，當時正在搭車前往塞爾維亞的路上，並於梅斯（Metz）附近的一處休息站被捕。

法國巴黎27日下午發生搶匪從奢侈品店劫走價值高達300萬歐元的珠寶，隨後騎著電動...
法國巴黎27日下午發生搶匪從奢侈品店劫走價值高達300萬歐元的珠寶，隨後騎著電動滑板車逃之夭夭。但警方經過一天追查，就在法國東部逮捕2名外籍嫌犯，多數珠寶也已追回。(畫面翻攝自MAILONLINE)

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