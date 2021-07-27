野生「鮭魚壽司」？ 北海道深海新物種 網友看了喊想吃
大自然無奇不有，特別是一些探測上難度較高的區域，還有許多為人不知的生物存在。最近日本的水族館，展出一種新的深海甲殼類物種，而這種生物的外表，居然與日本美食「壽司」極為類似。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，位於日本福島縣磐城市的水族館「Aquamarine Fukushima」，最近展示了一種未知的深海生物。這個生物有著橘色，呈現一截一截的外殼，看上去就好像「鮭魚壽司」一樣。若不是還能看到眼睛和腳等部位，還以為是誰放了一顆壽司在水槽裡。
未知の深海生物、白色のヒロメオキソコエビとウオノシラミ属の一種を展示を始めました。担当者はかわいくてしょうがないようで、「ほら、この角度いいでしょ！」とたくさん写真が送られてきますが、多くの職員の理解は得られず。。。#アクアマリンふくしま #深海生物 #親潮アイスボックス pic.twitter.com/sW12o3G2F4— 【公式】アクアマリンふくしま (@aquamarinestaff) July 20, 2021
館方表示，這個生物和水蝨是類似的甲殼類生物，是在北海道東部的羅臼町，在地漁夫捕魚時意外抓到的。即使是見識過許多海底生物的水族館員們，也都感到相當的稀奇。並歡迎對這個生物有興趣的人，可以實際到水族館內親眼目睹本尊。
網友們紛紛表示「怎麼看都是壽司啊」、「我的理智告訴我它是甲殼類，但我想吃壽司了」、「我也都看成鮭魚壽司」、「感覺好好吃喔」、「在游泳的壽司」、「已經到了水族館會展示壽司的時代了」、「好想親眼看本體」、「壓倒的SUSHI感」、「寄宿生命的壽司」、「這是宵夜文吧」。
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