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跟馬斯克搶NASA合約 貝佐斯降價20億元 助太空人登月球

編譯季晶晶／綜合外電
貝佐斯順利完成太空飛行後一周，旗下藍源公司表示願減免20億美元，爭取太空總署委託合約，協助太空人再次登陸月球。(美聯社)
貝佐斯順利完成太空飛行後一周，旗下藍源公司表示願減免20億美元，爭取太空總署委託合約，協助太空人再次登陸月球。(美聯社)

貝佐斯（Jeff Bezos）旗下的太空探索公司藍源（Blue Origin）順利完成首次載人飛行任務一周後，他提議負擔20億美元費用，以爭取美國太空總署（NASA）委託的合約，協助太空人再次登陸月球。

NASA今年4月以預算受限為由，選擇馬斯克（Elon Musk）的SpaceX進行該計畫。該機構原先說會將合約交給兩家供應商以促進競爭。

藍源帶領多家公司組隊，號稱「國家隊」（National Team）， 競標NASA的合約，目標是2024年前再次將美國人，包括首位女性太空人和首位有色人種太空人，送上月球。

然而，NASA說，其他競標者與SpaceX的投標金額差距太大。該合約價值28.9億美元。

貝佐斯致函NASA署長尼爾森（Bill Nelson）表示，他的公司將在今、明兩個政府會計年度減讓20億美元，並資助一個示範任務，以便「該項目現在就重回正軌」。他說，「這項提議並非延遲付款，而是徹底永久地豁免付款」。

貝佐斯上周才剛圓夢上太空，稱之為人生最棒的一天。他說，藍源已以每人1億美元的價格售出未來太空飛行的機票，同時也高興到失言表示，這趟行程由亞馬遜的每位員工和客戶支付，立即遭外界痛批。

在給尼爾森的信裡，貝佐斯重述藍源的抱怨說，沒被給予修改合約報價的機會，結果SpaceX就搶下「為期多年、高達數十億美元、提早起步的優勢。與其採用單一供應來源，NASA應該擁抱原訂的競爭策略」。

貝佐斯強調，「競爭能防範任何單一供應來源對NASA擁有不可超越的影響力。如果沒有競爭，合約生效後不久，NASA就會發現，想協商延後期限、改變設計，和成本超支問題時，選擇有限」。

NASA發言人表示「知悉」貝佐斯的信，但無法置評。

太空人 NASA 貝佐斯

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